Kritikken mod et lille ishus ved domkirken i København er benhård, og Indre Bys Lokaludvalg har nu skrevet til kommunen i håb om, at de kan få ishuset lukket.

»Det er jo et skur. Det er skandaløst, at man ingen æstetisk sans har. De fjerner det jo ikke, når det er lukket og ikke sælger is. Der skal ikke være sådan noget ragelse på vores pladser,« siger Gunna Starck, der er en af kritikerne fra lokaludvalget.

Ejeren af 'La Padella', som ishuset hedder, er dog noget chokeret over kritikken og føler slet ikke, den er berettiget:

»Jeg synes ikke, det er grimt, det er ikke fair. Hvor er det helt konkret grimt? Det lyder meget mærkeligt,« siger John Zeneli til B.T.

Sådan ser La Pandella ud nu her, hvor der er vinterlukket. Foto: B.T.

Han er dog godt klar over, at ishuset tager sig noget bedre ud om sommeren, hvor det er åbent.

For når La Padella åbner i april, er det omringet af store grønne planter, og der er små borde med parasoller og farvestrålende tæpper, hvor man kan sidde og nyde sin italienske is.

Hvis man er heldig, sidder der også ofte en gademusikant lige overfor og spiller de klassiske serenader.

»Lige nu er det lukket, så kan man da ikke bare sige, at det er grimt, hvad havde man forventet? Om sommeren er det meget flot, og om en uge eller to ser det helt anderledes ud,« siger John Zeneli.

Sådan ser La Pandella ud om sommeren. Foto: Google Street View

Men han er opmærksom på, at graffitien på frontens sikkerhedsgitter ikke er det kønneste i verden, men det er svært at hamle op med hærværksmændene.

»Det er svært at få dem til at lade være, nogle gange får jeg fat på nogle af dem, men de kommer om natten.«

I brevet til kommunens Teknik- og Miljøforvaltning gør Gunna Starck og lokaludvalget det tydeligt, at de mildest talt ikke har mange pæne ord at sige om ishusets ydre.

Særligt fordi Frue Plads er omringet af flotte bygninger som for eksempel kirken og Københavns Universitet, men også, fordi der på pladsen tidligere har stået et testcenter, og når det er væk, lægger man ekstra meget mærke til La Padella.

'Når testcentret er væk, vil madskuret i al sin grimhed skrige til himlen mellem de gamle, smukke bygninger,' står der blandt andet i henvendelsen.

Og at John Zeneli synes, ishuset er pænere om sommeren, er ikke noget, der får Gunna Starck til at ændre mening.

Hvordan skulle det se ud for at leve op til dine forventninger?

»Jamen, det skal slet ikke være der. Den skal væk, ligesom alle andre øjenbæer. Forvaltningen i kommunen burde skamme sig over at have godkendt det. Det er altid dejligt og hyggeligt med udeservering, når solen skinner, men det bliver det da ikke kønt af.«

Ishuset har været der i mere end 15 år, hvad er problemet med det nu?

»Jeg har tænkt over det i lang tid, i flere år. For jeg bor lige rundt om hjørnet. Det er blevet bygget om flere gange og bliver større og større. «

Skal ishuset 'La Pandella' have lov til at blive?

Når Gunna Starck og lokaludvalget skriver til kommunens Teknik- og Miljøforvaltning om ishuset, er det for at vide, om ishuset har fået godkendelse af kommunen til at være der, og om de er godkendt til udeservering.

Men det kan John Zeneli godt svare på:

»Vi har tilladelse om sommeren. Selvfølgelig.«