Det utænkelige skete for en heldig Vestsjællænder, da han var på vej på arbejde.

»Jeg tænkte først ‘det er løgn’, og så skulle jeg lige synke spyttet en ekstra gang,« siger den glade mand, som har valgt at være anonym.

Manden og hans hustru er ved at bygge et nyt hus, så pengene falder på et tørt sted.

Vestsjællænderen havde glemt at tjekke sin Eurojackpot, så det gik først op for ham, at han havde vundet tre millioner kroner, da Danske Spil ringede til ham.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Efter jeg havde lagt på, tjekkede jeg min kupon, og så blev det lidt mere virkelighedsnært, end det var før.«

Mandens hustru havde hurtigt ringet til ham, lige efter han havde sendt hende et billede af sin vinderkupon.

Pengene skal i første omgang bruges på at bygge og møblere huset, men der bliver også plads til lidt luksus, fest og rejser, fortæller den glade vinder.

»Den dyre vaskemaskine kan komme lidt før den knap så dyre,« siger han.

Parret har også valgt at give deres børn nogle af pengene for at forsøde deres liv, og så vil der være lidt penge tilovers, til at holde fest og invitere familien ud at rejse for.

»Det giver noget luft, og vi er glade, absolut. Det giver nogle muligheder, der er mindre at bekymre sig om.«