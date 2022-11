Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er bekymrende, at danske unge igen slår denne kedelige rekord.«

Men endnu mere bekymrende er det, at mange er smittede uden at vide det.

Det mener Majbrit Berlau, generalsekretær i Sex & Samfund, efter det er konstateret, at klamydia er mere udbredt blandt unge end nogensinde før.

Coronapandemien og et delvist nedlukket samfund i 2020 forhindrede nemlig ikke danske unge i at slå rekord i antallet af klanydiatilfælde, skriver Sex & Samfund i en pressemeddelelse.

Og de nyeste tal, som er fra 2021, er kun blevet højere. Ifølge Statens Serum Institut blev der sidste år i aldersgruppen 15-29 år fundet 31.430 tilfælde af klamydia – og man forventer, at mørketallet er meget højere, da flere unge fravælger at gå til lægen.

Og især en gruppe danskere sakker bagud på at lade sig teste: De unge mænd.

»Når vi spørger de unge, er tryghed, hastighed og fleksibilitet det, som får dem til at foretrække en hjemmetest. Vi ved også, at særligt de unge mænd sakker bagud på testraten.«

»Så udover at gøre en klamydiatest mere nem og tilgængelig, skal vi i endnu højere grad sprede afgørende information om sygdommen og testmetoden – for eksempel at både mænd og kvinders fertilitet kan påvirkes negativt af klamydia, og at test på mænd ikke behøver at foretages som en podning i penis, men blot gennem en simpel urinprøve,« siger Majbrit Berlau i pressemeddelelsen.

Hvad er klamydia? Klamydia er infektion i urinrøret, livmoderhalsen eller endetarmen. Symptomerne kan være udflåd eller svie, når man tisser, men klamydia optræder ofte uden symptomer. Ubehandlet klamydia kan medføre nedsat fertilitet og ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen, kroniske underlivssmerter hos kvinder og betændelse i bitestikler blandt mænd. Klamydia er let at behandle. Det sker med antibiotika. Kilde: Sex & Samfund

I 2021 afsatte Danske Regioner ti millioner kroner til at forebygge klamydiasmitte med henblik på, at det skal være muligt for alle landets kommuner at tilbyde unge gratis hjemmeprøvetagningstest for både klamydia og gonorré.

Indtil videre er det kun i kommunerne Frederiksberg, Gentofte, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, København og Lolland, at Sex & Samfund tilbyder en gratis klamydiahjemmetest til unge.