Hvis Folketingets partier bakker op om coronarestriktionerne fra regeringen og Epidemikommissionen, står blandt andet Aalborg Zoo til at lukke.

En af Nordjyllands store kulturinstitutioner vil dermed igen at blive ramt af coronaens konsekvenser.

»Vi er rigtig kede af, at vi i en tid med vores store julesatsning og mange glade gæster skal lukke ned,« siger direktør Henrik Johansen til B.T. og indskyder:

»Jeg havde selvfølgelig håbet på, at vi som udendørs attraktion fik lov at holde åbent, da smitterisikoen er mindre end indendørs.«

Direktøren siger dog, at der sikkert sidder nogen, der har mere forstand på coronasituationen end ham, og derfor accepterer han restriktionerne.

Det psykologiske aspekt er dog efterhånden meget hårdt for Aalborg Zoo.

»Det trækker mange ekstra ressourcer, for når vi lukker ned i en periode, får vi dobbelt så travlt bagefter. Derudover bliver arbejdspladsen delt i en periode. Nogle bliver, og nogen skal sendes hjem.«

Direktøren har allerede været i dialog med Kulturministeriet, og han forventer endnu flere samtaler i nær fremtid.

Han forventer, at der laves ordninger, som sikrer lønkompensation, dækker faste udgifter og tabe omkostninger. Og så håber han også på, at der – ligesom sidst – kommer en særlig kompensationspakke i de zoologiske havers retning.

»Vi kan ikke sende mange af vores dyrepassere hjem, og det er langt den største gruppe hos os,« giver han som et eksempel på de økonomiske udfordringer en nedlukning kan have for stedet.