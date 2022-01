Det kræver bogstaveligt talt direktørlønninger for at få råd til de dyreste ejendomme i København.

Det er der måske ikke så meget overraskende i, men 2021 har givet syn for sagn. To topchefer står nemlig bag nogle af de dyrest handlede boliger i hovedstaden.

Skøderne på henholdsvis det dyreste rækkehus samt den dyreste villa købt i Københavns Kommune i 2021 har således prominente indehavere. B.T. København gennemgår her de dyreste bolighandler i kommunen.

Hovedstadens dyreste bolighandel i det netop overståede år blev foretaget i maj. Hele 36.250.000 kroner blev der lagt for en eksklusiv matrikel lige bag operaen. På adressen på Galionsvej bor nu topchef i revisionsvirksomheden PricewaterhouseCoopers, Mogens Nørgaard Mogensen.

Der er tale om et rækkehus, men et ganske stort et af slagsen. Hele 357 kvadratmeter fordelt på tre etager kan den administrerende direktør boltre sig på.

At det er et rækkehus, der topper listen som det dyrest handlede, sker ikke tit, lyder det fra direktør for boligportalen Boliga, Laust Farver.

»Ja, det må man sige er usædvanligt, men det er også en usædvanlig beliggenhed. Det er ofte grundene, der noget værd. Det, der står ovenpå, kan man selv gøre noget ved bagefter,« siger han.

Den skyhøje kvadratmeterpris på 108.000 kroner skyldes i høj grad efterspørgsel på hjem med udearealer, der samtidig er centralt placeret.

»I København er det utroligt dyrt at købe huse inden for voldene. Antallet af boliger er få, for der er ikke mange steder, hvor man kan få sin egen matrikel med have og en ville eller et rækkehus.«

I november blev der slået rekord på boligmarkedet. Den dyreste lejlighed nogensinde blev købt for hele 32,5 millioner kroner.

Der er tale om en 319 kvadratmeter stor bolig beliggende på Sankt Annæ Plads lige ved Amalienborg.

Lejligheden nåede kun at være offentligt til salg i en uge.

Den dyreste villa blev købt i april. Hele 30.150.000 kroner har administrende direktør i energiselskabet Ørsted, Mads Nipper, betalt for boligen på Norgesmindevej.

Med et boligareal på 192 kvadratmeter koster hver kvadratmeter i den hvide pragt-villa således hele 140.000 kroner.

Men direktørlønningen på omkring 20 millioner kroner årligt hjælper nok godt på vej til at klare terminerne.

350 meter fra Mads Nippers hjem finder vi listens nummer fire. Villaen på Svanemøllevej 27 blev solgt i juli for 26 millioner kroner. De knap 300 kvadratmeter ligger også tæt på listens nummer fem, Østerled 17, der blev solgt for 25.050.000 kroner.

At de tre huse, der alle ligger i villakvarterne tæt ved Tuborg Havn, er blevet solgt for langt over tyve millioner kroner, overrasker ikke Laust Farver. For de tre villaer har det til fælles, at de befinder sig tæt på byen, men har samtidig både størrelse og have. Den slags boliger er der ikke mange af.

»Beliggenheden er nummer et, og så kommer størrelsen derefter,« siger han om, hvad der har mest betydning for prisen.

Selv hvis priserne, der i 2021 kun er gået op, skulle stagnere eller ligefrem dale, så har ejerne af de mest eksklusive ejendomme ikke nødvendigvis meget at frygte, mener Laust Farver.

»Der er en god chance for, at de her huse holder deres værdi eller ligefrem stiger i gensalgsværdi. Det er i hvert fald sådan, at hvis man køber i et populært område, så er der langt større chance for at sælge igen på både et godt og et dårligt marked,« siger han.