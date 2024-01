Mette Frederiksen og hendes ministerkolleger bruger flere penge på spindoktorer end nogensinde før.

Udgifterne til spindoktorer er eksploderet og steget med intet mindre end 34,5 procent over halvandet år. Fra 23,5 millioner kroner i årlige lønudgifter til 31,5 millioner kroner.

Det viser en opgørelse, B.T. har lavet på baggrund af helt nye tal fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Eksplosionen i udgifter til spindoktorer skyldes to ting:

For det første har regeringen ansat flere spindoktorer end nogensinde. For det andet har spindoktorerne over en bred kam fået en gedigen lønstigning på 12,7 procent i den faste løn.

»Der er ingen tvivl om, at der er tale en markant stigning over den generelle lønudvikling,« siger professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh, fra Aalborg Universitet.

Se herunder, hvad ministrenes i alt 32 særlige rådgivere tjener om året – eksklusiv pension:

Statsministerens særlige rådgivere

Martin Justesen: 1.296.398 kroner

Nana Christensen: 1.016.178 kroner

Peter Strauss Jørgensen: 1.161.335 kroner

Statsminister Mette Frederiksen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Forsvarsministerens særlige rådgivere

Jakob Ullegård: 1.162.254 kroner

Kim Bove: 1.153.390 kroner

Chris Borup Preuss: 1.020.000 kroner

Udenrigsministerens særlige rådgivere

Karen Clement: 1.140.934 kroner

Morten Brautsch: 1.149.604 kroner

Finansministerens særlige rådgivere

Jakob Lauesen: 1.149.511 kroner

Ida Bjørn-Mortensen: 1.097.664 kroner

Thomas Søby: 1.097.664 kroner

Økonomiministerens særlige rådgivere

Søren Olufsen: 1.000.091 kroner

Alexander Pedersen: 1.000.091 kroner

Indenrigs- og sundhedsministerens særlige rådgivere

Thomas Winkel: 1.045.264 kroner

Magnus Ulveman: 975.071 kroner

Ældreministerens særlige rådgiver

Troels Toftdahl: 947.813 kroner

Social- og boligministerens særlige rådgiver

Marie Borum: 929.468 kroner

Justitsministerens særlige rådgiver

Michael Johnson: 988.579 kroner

Kulturministerens særlige rådgiver

Stefan Hvenegaard: 1.045.263 kroner

Erhvervsministerens særlige rådgiver

Søren Andersen: 993.734 kroner

Særlig rådgiver for ministeren for udviklingssamarbejde og global politik

Thomas Schjødt: 932.176 kroner

Miljøministerens særlige rådgiver

Rasmus Jønsson: 929.380 kroner

Beskæftigelsesministerens særlige rådgiver

Jens Klauman: 919.430 kroner

Børne- og undervisningsministerens særlige rådgiver

Mia Pihl: 963.107 kroner

Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver

Jens Christiansen: 929.380 kroner

Skatteministerens særlige rådgiver

Jacob Bjerregaard: 929.496 kroner

Særlig rådgiver for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri

Martine Høiler: 864.001 kroner

By, Land- og Kirkeministerens særlige rådgiver

Jens Husted: 1.056.362 kroner

Transportministerens særlige rådgiver

Frederik Leisner: 765.468 kroner

Uddannelses- og forskningsministerens særlige rådgiver

Anders Langballe: 907.078 kroner

Klima-, energi- og forsyningsministerens særlige rådgiver

Rasmus Bønneland: 929413 kroner

Digitaliserings- og ligestillingsministerens særlige rådgiver

Stillingen er i øjeblikket vakant. Den tidligere særlige rådgiver Simon Schelde fik 787.212 kroner.