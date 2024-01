Over det seneste halvandet år er regeringens pengeforbrug på spindoktorer sendt på himmelfart.

»Det er meget let og enkelt at forholde sig til det her. For der er ingen tvivl om, at der er tale en markant stigning over den generelle lønudvikling,« siger professor i økonomistyring, Per Nikolaj Bukh, fra Aalborg Universitet.

Regeringens udgifter til spindoktorer – også kaldet særlige rådgivere – er steget med otte millioner kroner. Fra 23,5 millioner kroner til 31,5 millioner kroner.

Det vil sige, at regeringens udgifter til rådgivning fra spindoktorer altså er vokset med intet mindre end 34,5 procent.

Det viser en opgørelse, B.T. har lavet på baggrund af helt nye tal fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Tallene dækker udviklingen fra august 2022 til januar 2024.

Dertil kommer udgifterne til spindoktorernes pension og en i øjeblikket vakant stilling som særlig rådgiver for digitaliserings- og ligestillingsminister Marie Bjerre.

Eksplosionen i ministrenes pengeforbrug på særlige rådgivere skyldes to ting:

Flere spindoktorer

For det første har regeringen øget antallet af særlige rådgivere markant. Aldrig før har en regering haft så mange særlige rådgivere.

Den tidligere S-regering havde mellem 24 og 27 særlige rådgivere – nu er der 32.

Det skyldes, både at der er kommet flere ministre i den nye SVM-regering, og at regeringen i november sidste år besluttede, at flere ministre fik lov til at ansætte op til to ekstra rådgivere.

For eksempel var det tidligere kun statsministeren, der måtte bruge penge på hele tre særlige rådgivere. Sådan er det ikke længere.

Nu har også finansminister Nicolai Wammen (S) og forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) tre særlige rådgivere. Tidligere havde de henholdsvis to og en.

Også indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har fået lov til at ansætte en særlig rådgiver mere, så hun nu har to i stedet for én.

»Man kan have mange holdninger til, om det er pengene værd,« siger professor Per Nikolaj Bukh.

»Det er svært at synes, at man får mere for pengene, fordi der er flere ministre. Men det er jo rigtigt nok, at Forsvarsministeriet har fået mere at se til, så det virker meget naturligt, at de har gearet op.«

Store lønstigninger

Den anden årsag til, at udgifterne til spindoktorer er eksploderet, er, at deres lønninger er steget betragteligt. Meget mere end den generelle lønudvikling.

I august 2022 tjente de særlige rådgivere i gennemsnit 901.260 kroner om året eksklusiv pension og eventuelle bonusser.

I dag har gennemsnitslønnen sneget sig op på den anden side af en million, så den nu ligger på 1.015.987 kroner om året.

Det er en stigning på 12,7 procent i den faste løn. Til sammenligning viser de seneste tal fra Danmarks Statistik, at lønningerne generelt kun steg med 4,1 procent fra tredje kvartal 2022 til tredje kvartal 2023.

Den største lønstigning er i perioden givet af statsminister Mette Frederiksen til hendes særlige rådgiver Nana Christensen.

I august 2022 fik den særlige rådgiver 798.687 kroner om året eksklusiv pension. Nu får hun 1.016.178 kroner om året eksklusiv pension. Det er en lønstigning på lidt over 27 procent.

Her ses den ene af statsminister Mette Frederiksens tre særlig rådgivere, Martin Justesen. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Større løn trods sløjfede bonusser

Til gengæld vil regeringen stoppe med at udbetale bonusser til spindoktorerne.

Det ændrer dog ikke på, at udgifterne og lønningerne til de særlige rådgivere er steget markant.

I 2022 fik de særlige rådgivere udbetalt to års bonusser for tiden under coronaepidemien.

Og selvom man medregner bonusserne i lønnen for 2022, er spindoktorernes lønninger stadig steget meget mere end den generelle lønudvikling. Helst præcist med 8,4 procent siden august 2022.

B.T. har rakt ud til statsminister Mette Frederiksen for at få en kommentar. Statsministeriet har sendt en skriftlig kommentar, hvor der blandt andet står, at lønningerne er fastsat »på grundlag af en konkret vurdering af rådgiverens kvalifikationer og erfaring«.