Priserne er i gang med at omstille sig i en tid, hvor usikkerheden om den økonomiske fremtid er stor.

Det vidner bolighandlen om, der i november blev den femte måned i træk med prisnedgang for villaer og rækkehuse.

Dermed fortsætter den nedadgående tendens for boligpriserne, som har været gældende de seneste måneder, viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Men selvom nedgangen har været konstant i en længere periode, kalder Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, de nuværende ændringer for usædvanlige:

»... Den hastighed, som ændringerne sker i netop nu, er usædvanlig. Et månedligt prisfald på 2,6 procent for huse har vi ikke tidligere set i perioden tilbage til 2011, hvor Boligsidens statistik strækker sig tilbage til.«

»Og netop usikkerheden i de finansielle markeder gør, at bolighandlen for nuværende er udfordret,« forklarer hun i en pressemeddelelse.

Et månedligt prisfald på boligmarked vil fortsætte, fastslår Søren Kristensen, cheføkonom i Sydbank, til TV 2.

Og derfor mener han, at vi ikke har set den fulde effekt af rentestigningerne.

Af den grund råder cheføkonomen boligkøbere til at være forsigtige.

»Man skal huske på, at renterne er steget, så det er betydeligt sværere at låne penge. Vi råder vores kunder til, at det er svært at time et køb med det her boligmarked.«

»Vi råder til ekstraordinær forsigtighed, og at man ser ind i, at priserne vil falde mere. Vi siger, at man ikke skal se en bolig som investering, man skal købe bolig, hvis man har brug for det,« siger Søren Kristensen til TV 2.