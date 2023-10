Da han blev udnævnt til generalkonsul i Houston i 2020, betød det for Morten Siem Lynge et farvel til Dubai, hvor han havde en topstilling hos konsulentvirksomheden Deloitte.

Men en Porsche, som Morten Siem Lynge ifølge B.T.s oplysninger havde erhvervet sig under sit ophold i Emiraterne, kunne han dog ikke nænne at vinke farvel til.

Derfor fik han sin Porsche transporteret tværs over kloden og overlod størstedelen af regningen for flytningen til danskerne.

Det viser en aktindsigt, som B.T. har fået.

Her fremgår det, at hele flytningen af den nyudnævnte generalkonsuls indbo kostede 194.891 kroner - hvoraf 30.900 kroner alene gik til flytningen af luksuskøretøjet. Generalkonsulen har dog selv måtte hive 10.300 kroner op af lommen for flytningen af Porschen.

Udenrigsministeriet: Indenfor reglerne

Hos Udenrigsministeriet ser man ingen problemer med at lade skatteborgerne betale for at få flyttet Morten Siem Lynges Porsche.

De skriver derimod at flytningen af bilen overholder alle Udenrigsministeriets egne retningslinjer.

Ministeriet oplyser, at man kan få refunderet op til 75 procent af fragtudgiften for biler ved flytninger uden for Europa.

»Det er en essentiel del af Udenrigsministeriets virke at have udsendte medarbejdere. Derfor dækker Udenrigsministeriet de ansattes udgifter til flytning, når medarbejderen udsendes til og hjemkaldes fra fast tjeneste på en repræsentation, herunder forflyttes fra én repræsentation til en anden,« skriver de i en mail.

Ordfører: »Helt hul i hovedet«

At flytningen er indenfor retningslinjerne, giver Dansk Folkeparti ikke meget for:

»Det kan godt være, at det er indenfor ministeriets retningslinjer, men det er helt hul i hovedet, at en Porsche skal flyttes fra Dubai til Houston på borgernes regning. Hvis det er inden for retningslinjerne, så er den helt gal med retningslinjerne,« siger udenrigsordfører Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti.

Nick Zimmermann (DF) stiller sig ikke tilfreds med Udenrigsministeriets forklaring.

Nick Zimmermann fortæller, at man i Dansk Folkeparti nu vil have kigget på reglerne på området.

»Efter vi (Dansk Folkeparti red.) er blevet gjort opmærksomme på det her, vil vi have kigget reglerne efter i sømmene. Det er klart at reglerne skal ændres, det er jo ikke generalkonsulens skyld, men derimod regering og ministeriets,« siger han.

»Diplomat-snobberi« kræver god bil

Ifølge Nick Zimmermann er det ikke nogen formildende omstændighed, at generalkonsulen tilsyneladende ikke har fået stillet en bil til rådighed.

Men Per Nikolaj Bukh, der er økonomiprofessor ved Aalborg Universitet, forklarer, at det i nogle tilfælde godt kan give mening for en medarbejder i Udenrigsministeriet at få flyttet sin bil med.

»Når du er ambassadør og repræsenterer Danmark, er det sådan i det internationale diplomati, at så skal man have en god bil. Man kan ikke have en for lille bil, fordi så virker man ubetydelig.«

»Man kan kalde det for diplomat-snobberi. Det er en del af den omgang, man har, når man repræsenterer Danmark på et vist niveau,« siger han.

Udgifter til flytninger eksploderet

Over de seneste fire år er gennemsnitsprisen for en flytning i Udenrigsministeriet steget til næsten det dobbelt.

I 2018 kostede det 13,7 millioner kroner for 211 flytninger, mens det i 2022 kostede 26,4 millioner kroner at flytte 229.

Det viser en aktindsigt, som B.T. beskrev mandag.

Udenrigsministeriet forklarer over for B.T., at de højere priser først og fremmest skyldes to ting:

»Stigningen i flytteudgifter skyldes for en væsentlig dels vedkommende de stigende fragtrater i forbindelse med COVID-pandemien samt en stigning i antal udsendelser/hjemflytninger, hvor den udsendte har egne møbler med frem for statsmøblering stillet til rådighed på posten,« lyder det i et mailsvar.

De stigende udgifter har fået Dansk Folkepartis udenrigsordfører Nick Zimmerman til at afkræve svar fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Generalkonsul i Houston, Morten Siem Lynge - der som tidligere nævnt har overholdt Udenrigsministeriets regler, da Porschen skulle flyttes - er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.