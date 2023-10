Når Udenrigsministeriets udsendte flytter på kryds og tværs i verden, koster det kassen og på få år er udgifterne næsten fordoblet.

I 2018 kostede det 13,7 millioner kroner for 211 flytninger, mens det i 2022 kostede 26,4 millioner kroner at flytte 229.

Det viser en aktindsigt, B.T. har modtaget.

Udenrigsministeriet forklarer over for B.T., at de højere priser først og fremmest skyldes to ting.

»Stigningen i flytteudgifter skyldes for en væsentlig dels vedkommende de stigende fragtrater i forbindelse med COVID-pandemien samt en stigning i antal udsendelser/hjemflytninger, hvor den udsendte har egne møbler med frem for statsmøblering stillet til rådighed på posten,« lyder det i et mailsvar.

I grafen nedenfor kan du se, hvad en flytning i Udenrigsministeriet har kostet i gennemsnit fra 2018 til 2022.

Den voldsomme stigning er ikke noget, der huer udenrigsordfører for Dansk Folkeparti, Nick Zimmerman. Han vil, på trods af Udenrigsministeriets forklaring, stadig have undersøgt den voldsomme stigning.

»En stigning fra 13 millioner til over 23 millioner synes jeg altså er lige krydret nok, når antallet af flytninger kun er steget med 18.«

»Jeg er helt med på, at folk skal have nogle ordentlige forhold, men det er altså en voldsom stigning, som jeg meget gerne vil have ministeren til at redegøre for; for vi kan jo ikke bare se sådanne stigninger, uden at vi undersøger det, for det vil jo bidrage til almindelige skatteborgeres mistillid,« siger han.

Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, fortæller, at Udenrigsministeriets forklaring sagtens kan give mening. Men han understreger samtidig, at det er vigtigt, at de har undersøgt mulighederne for at udføre flytningerne så billigt som muligt.

»I den offentlige sektor har man altid en forpligtigelse til at tage økonomiske hensyn. Man skal sikre sig, at man køber billigst muligt ind, og det indebærer helt lavpraktisk, at hvis man kan købe en flytning billigere, så skal man gøre det.«

Udenrigsordfører Nick Zimmermann (DF) mener, at Udenrigsministeriets flytteregning er alt for høj.

Derfor har Nick Zimmerman nu afkrævet et svar fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ved et såkaldt ministerspørgsmål. Han spørger:

‘Vil ministeren forklare stigningen i udgifterne til flytning af bohave for medarbejdere i udenrigstjenesten i perioden 2018-22 og til ministeren redegøre for hvorfor det skal koste skatteborgerne mere end 26 mio. kr. at flytte bohave for 229 medarbejdere?’

‘Vil ministeren oplyse, hvilke anstrengelser ministeren gør sig for at nedbringe udgifterne til flytninger for ambassadepersonale herunder om det overvejes at man flytter medarbejdere over kortere afstande for at nedbringe disse udgifter?’

B.T. har sidenhen spurgt, hvor stor en del af prisstigningen, der skyldes højere fragtrater, og hvad der skyldes, at folk i højere grad vil have deres eget møblement med. Det har ikke været muligt at få svar inden udgivelse.