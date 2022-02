Vi bliver hele tiden bedre og bedre til at behandle kræft.

Og de senere år har særligt en patientgruppe nyt godt af nye behandlingsformer. Dem, hvor alt håb ellers synes ude.

I en artikel i det videnskabelige tidsskrift Nature konkluderer forskere nu, at de kan kurere kræftpatienter med kronisk leukæmi.

Og det åbner op for behandling af andre kræftpatienter, som er uhelbredeligt syge.

Det nye våben i kampen mod kræft hedder CAR-T-celle-behandling, og går ud på, at man fjerner immunceller kaldet T-celler fra patienten.

Herefter ændrer man dem genetisk, så de producerer en særlig type proteiner, der kan genkende kræftceller.

Så indsætter man dem i patienten igen med det håb, at cellerne vil finde og ødelægge kræftceller.

En af de første patienter til at modtage behandlingen var en amerikansk mand ved navn Doug Olsen med kronisk leukæmi.

Immunterapi er allerede en vitgig behandlingsform mod kræft, og der er store forventninger til behandlingsformen i fremtiden Foto: SAUL LOEB Vis mere Immunterapi er allerede en vitgig behandlingsform mod kræft, og der er store forventninger til behandlingsformen i fremtiden Foto: SAUL LOEB

Allerede et par uger efter den første behandling tilbage i 2010, kunne hans læger med stor glæde meddele ham, at der ikke var spor af flere kræftceller i hans krop, men forskerne ville ikke være for optimistiske.

De krydsede fingre for, at behandlingen ville virke nogle måneder, men turde ikke håbe på en kur.

Men mere end ti år efter er der fortsat ikke spor af kræft i Doug Olsens blod, og den ene af hans læger tør nu sige det højt, ingen havde regnet med.

»Vi kan nu konkludere, at CAR-T-celler faktisk kan kurere patienter med leukæmi,« udtalte læge Carl June fra University of Pennsylvania på en pressekonference 2. februar.

Behandlingen er dog både dyr, risikabel og teknisk kompliceret, og det er derfor sidste udvej, når alle andre muligheder er udtømt.

Det er heller ikke alle patienter, der bliver fuldstændig helbredt, men andelen er vokset over årene, rapporterer Nature.

Forskerne bag behandlingen kan se, at CAR-T-cellerne bliver i patienternes krop, men at de ændrer sig over tid.

Det er uklart, om cellerne dræber alle leukæmicellerne, når de bliver indsat, eller om de kontinuerligt holder kræftcellerne nede, så der aldrig kommer nok til, at de kan spores i blodet.

Indtil videre er CAR-T-celle-behandlingen godkendt i USA til at behandle leukæmi, lymfekræft og knoglemarvskræft.

Men forskerne er meget interesseret i, om behandlingen kan bruges til andre kræftformer.

Blandt andet prostatakræft og den type kræft i hjernen, der kaldes glioblastoma, og som har meget dårlige prognoser.

I Danmark anvendes behandlingen indtil videre udelukkende til børn med leukæmi.