For første gang i to år løber Nordeuropas største karneval, Aalborg Karneval, af stablen. Men ikke alt er altså ved det gamle.

Og modsat hvad man skulle tro, er det ikke corona, der påvirker karnevalet denne gang. Synderen? Alle storbyers for nuværende forhadte ven: vejarbejde. For lørdag starter et seks måneders vejarbejde på Vesterbro med at udskifte den gamle jernbanebro.

Det betyder, at modsat tidligere fire vejbaner er der kun to farbare spor, når 85.000 festglade – og formentlig fulde – mennesker skal ledes gennem Vesterbro ned til Kildeparken til karnevalets Stjerneparade.

»Vi har heldigvis 40 års erfaring med at styre paraden, men det er klart, at det er et ekstra opmærksomhedspunkt,« siger projektlederen ved Aalborg Karneval, Nicolai Kronborg Rytter, og fortsætter:

Her kan du se, hvor de forskellige optog starter til Karnevalets Stjerneparade. Vis mere Her kan du se, hvor de forskellige optog starter til Karnevalets Stjerneparade.

»I 2019 var vi 85.000 mennesker, og hvis nu der dukker 100.000 op, kan vi bruge vores musikvogne til at holde små fester i selve paraden, der kan holde deltagerne lidt tilbage, så der ikke opstår en flaskehals ved Jernbanebroen.«

Blandt andre foranstaltninger bliver der lavet en kile med hegn fra 'Gåsepigen' på Vesterbro gennem de to farbare spor på Vesterbro.

Men det er ikke det eneste vejarbejde, der påvirker karnevalet.

Normalt starter optoget i Vestbyen fra Haraldslund Svømmehal, men på grund af vejarbejdet på Kastetvej starter det i stedet fra Kvickly.

Herfra ledes det ned ad Strandvejen op ad Badehusvej og ad Borgergade, hvor det traditionen tro smelter sammen med de to andre optog fra Nørresundby og Østerport.

Men også til børnekarnevalet ugen forinden Stjerneparaden er der ændringer at spore.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil, B.T. Aalborg

Det starter normalt fra Kennedy Arkaden, men på grund af den omfattende ombygning af arkaden starter optoget i stedet fra Budolfi Plads via Algade og op ad Vesterbro.

Her vil de bruge det ene af de to farbare spor på Vesterbro til at komme ned til Europahallen i Aalborg Kongress og Kulturcenter, hvor der vil være en indgang til Kildeparken.