»Det er min gode ven, Morten. Han er sateme en sjov fyr, men han er ikke kærestepotentiale.«

Det var de første ord, Ann-Louise Aasted skulle høre om Morten Grabowski, der i dag er hendes mand, far til hendes børn og ikke mindst medstifter og kollega i den succesfulde onlinehandel Luksusbaby.

Det var Mortens ven, der dengang med sin tvivlsomme salgsteknik alligevel formåede at starte en gensidig interesse blandt de to.

Langsomt begyndte de at skrive sammen på Facebook.

Den seneste fysiske Luksusbaby-butik er åbnet i Aarhus. Foto: Privat Vis mere Den seneste fysiske Luksusbaby-butik er åbnet i Aarhus. Foto: Privat

En dag sad Morten på et noget atypisk sted for et romantisk første møde, nemlig restaurantafdelingen på den lokale McDonald's. Men ikke desto mindre var det her, han spurgte, om hun ville kigge forbi, og det gjorde hun så.

»Derefter begyndte vi at ses i ny og næ, men det var en længere kamp for mig. Men en kamp, der lykkedes til sidst!« konstaterer Morten.

Morten blev hurtigt forgabt i Ann-Louise, og hans dybe fascination af hende har på ingen måde lagt sig efter nu godt 13 års forhold.

Den er kun blevet styrket, og det er den blevet gennem lige præcis det, der måske kunne vælte flere par, end det kunne samle. Nemlig at være partnere på arbejdet såvel som derhjemme.

»Vores forhold er helt klart blevet styrket af at drive forretning sammen. Jeg har jo altid syntes, hun var en sød og dejlig kvinde, men jeg vidste jo ikke, hvor dygtig hun også var. Én ting er at høre, hvor dygtig og vellidt hun er på en arbejdsplads, men noget andet er at opleve sin kone som chef og beslutningstager,« siger Morten.

Før parret startede Luksusbaby i 2013, var Ann-Louise butikschef i en Kiwi Minipris, og Morten arbejdede i politiet.

Lige nu er Ann-Louise på barsel med parrets tredje barn, men ellers plejer deres hverdag at foregå samme sted: på Luksusbabys hovedkontor i Nordjylland. Her står Ann-Louise primært for indkøb og Morten for økonomi.

Parret på lageret til onlineshoppen, som var der, det hele startede for Luksusbaby. Foto: Privat Vis mere Parret på lageret til onlineshoppen, som var der, det hele startede for Luksusbaby. Foto: Privat

Specielt den støtte, hun giver ham i arbejdet, er for Morten uvurderlig. Den kvalitet i hende kom for alvor til sin ret, da statsminister Mette Frederiksen 11. marts 2020 lukkede landet ned som følge af coronaens indtog i landet.

»Morgenen efter det pressemøde var jeg utrolig påvirket af det. Der var absolut heller ingen trafik på hjemmesiden. Jeg tror, vi solgte for 2.000 kroner den dag. Og da jeg sad og var enormt ked af det, sagde Ann-Louise: 'Nu går jeg lige ned og tænker lidt kreativt og lægger en plan for, hvad vi gør.' Og så kom der jo gang i den igen,« fortæller han og tilføjer:

»Når den ene er presset, tager den anden over – det er vi gode til. Hun er min ultimative støtte og min redningskrans.«

Og de har da også vist sig at være et ægte powercouple på arbejdspladsen.

Siden onlinehandlens spæde start i 2013, hvor der første dag rullede 70 ordrer ind, er der i dag over 1.000 ordrer hver dag. Luksusbaby har tilmed udvidet lageret over flere omgange og åbnet to nye fysiske butikker i Aalborg og Aarhus og er blevet et kendt navn på nationalt plan.

Men med succesen følger også mere travle dage og flere opgaver, der skal løses, end der er timer i døgnet. Og det er oven i at huske at være gode kærester og gode forældre.

»Vi har mange jern i ilden og bruger mange timer på arbejdet. Men det er der, jeg godt kan lide, at jeg arbejder med Ann-Louise. Vi går ikke og kysser der, men så stryger jeg hende over ryggen eller giver hende et smil. Så jeg føler stadig, vi har været sammen, når vi har været på arbejde.«

Og når hverdagsromantikken skal tages med hjem fra arbejdet, handler det om én ting. Afklaring.

»Vi aftaler, hvad der skal ske, når vi kommer hjem. Så kan vi aftale at se en film sammen derhjemme, og så snakker vi om, hvorvidt vi for eksempel har brug for, at det er en filmaften, hvor vi skal slukke al elektronik og sidde og holde i hånden, eller om det er en aften, hvor vi godt må svare på mail samtidig.«

Og når det gælder at imødekomme børnenes behov, er reglerne også klare.

»Når børnene siger 'Far!', så lukker jeg computeren. Lige så snart der er et behov, er jeg der. Og hvis de så for eksempel sidder i en leg, jeg ikke behøver være en del af, kan jeg godt arbejde imens.«

Men selvom der efterhånden er fundet velfungerende spilleregler for både kærligheds- og familielivet, er parret så småt begyndt at hyre folk ind til at varetage nogle af de opgaver, der hidtil har ligget på stifternes bord.

»Alt begyndte at tage for meget tid. Det er også meget sundt at begynde at tænke et frirum ind i dagene, så alting holder ved både privat og i firmaet,« siger Morten Grabowski.

Parret er også begyndt at tage de spæde skridt mod et mindre hektisk arbejdsliv.

»Vi har solgt en andel af firmaet, for vi ser stort potentiale i firmaet, men rejsen er ikke sjov at tage alene. Og så kan jeg godt forestille mig, at vi træder lidt tilbage med tiden, trækker os i baggrunden.«

Og selvom der med tiden skal trappes ned for parrets mange fælles timer i Luksusbaby, er Mortens svar stadig klart, da han bliver spurgt, om de nogensinde bliver trætte af at arbejde sammen:

»Nej!«