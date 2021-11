Søndag formiddag kom Marie-Louise Lauth Nielsen og hendes familie hjem til det, som mange af os formentligt frygter.

Indbrud.

»Det er sådan en form for identitetstab, fordi der er nogle, som har været inde og pille i ens privatliv,« fortæller Marie-Louise Lauth Nielsen til B.T. Aalborg.

Familien i Nørresundby havde været væk siden onsdag, og denne gange havde de ikke informeret naboerne, som de ellers plejer at gøre.

»Vi plejer nogle gange at dele nøgler ud til naboerne, når vi er væk, men det gjorde vi så ikke den her gang, og der var vi så uheldige,« fortæller Marie-Louise Lauth Nielsen og fortsætter:

»Da vi kom hjem, var vinduet pillet ud i vores baggang, så vi lod børnene vente ude i haven, indtil politiet kom for at lede efter DNA.«

Børnene er henholdsvis 2 og 5 år.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil B.T. Aalborg

Det viser sig, at der er blevet stjålet op til flere ting, som har stor affektionsværdi for familien – her i blandt en harddiske med billeder fra både Marie-Louise Lauth Nielsens ungdom samt deres familieliv. Derudover er der også blevet stjålet en sparegris, som var et arvestykke, samt en række antikke spil og spilkonsoller.

»Der er billeder på den harddiske, som jeg havde glædet mig til at vise mine børn. Vi har sådan en fototavle, og den bliver lidt svær at fylde op, når vi har mistet så mange billeder og minder. Det føles som et kæmpe identitetstab,« forklarer hun.

Den sparegris, der blev stjålet, er en, som Marie-Louise Lauth Nielsen selv havde, da hun var barn.

»Det er min datter også berørt af. Hun er begyndt selv at spare sine lommepenge op, og dem er der nogle, som har taget fra hende nu,« fortæller Marie-Louise Lauth Nielsen og fortsætter:

»Det er jo ting, som der virkelig er noget sjæl i, og det er noget, vi ikke bare kan gå ud og finde igen.«

Marie-Louise Lauth Nielsens mand samler på gamle spillekonsoller, som også er blevet stjålet.

»Noget af det er over 40 år gammelt, som han har samlet på siden han var barn. Det er jo noget af det, som vi havde kunne vise vore børn en dag og give dem noget af vores identitet,« forklarer Marie-Louise Lauth Nielsen og fortsætter:

»Det bliver et billede på, at vi ikke bare lever nu og her, men at vi kan lære noget af hinanden, og det mister vi på en måde.«

Som det er nu, frygter Marie-Louise Lauth Nielsen, hvad der sker med familiens ting, når tyvene finder ud af, hvad de har stjålet.

»Bliver den så bare smidt i fjorden? Jeg tror ikke, det bliver afleveret nede ved politiet, hvis det ikke kan sælges videre. Der er et kæmpe efterspil nu for os – både praktisk og følelsesmæssigt,« forklarer hun og fortsætter:

I løbet af søndagen fandt familien børnenes pas og sygesikringsbeviser smidt på en græsplæne tæt ved huset.

»Det er ubehageligt, at både vores og vores børns identitet er blevet misbrugt på den måde,« lyder det fra Marie-Louise Lauth Nielsen.

»Jeg føler mig helt mat og tom indeni.«

Marie-Louise Lauth Nielsen kan kontaktes på Facebook, hvis man ser ejendelene eller har oplysninger i sagen.