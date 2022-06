Lyt til artiklen

Coronanedlukninger og stigende omkostninger betyder, at Nordjyllands Trafikselskab næste år skal bruge 90 millioner ekstra.

Og den regning risikerer at ende hos brugerne af den kollektive trafik.

Selskabet er nemlig ejet af Region Nord og de nordjyske kommuner, men kan de ikke fylde pengehullet op, så er den eneste mulighed at hæve billetpriserne.

»Det er en perfekt storm. Corona har skubbet folk væk fra den kollektive transport og har efterladt et hul i kassen. Samtidig stiger brændstofpriserne, så vi er nødt til at regulere vores kontrakter,« siger Nicolai Sørensen underdirektør i Nordjyllands Trafikselskab.

»Og det beløber sig altså i 90 millioner ekstra næste år, som vi ikke ved, om vi kan få dækket af ejerne.«

Selskabet er i dialog med både regionen og kommunerne, men også staten.

»Det er jo ikke kun en udfordring i Nordjylland,« siger Nicolai Jacobsen.

I Aalborg Kommune er rådmand i Klima og Miljø Per Clausen (EL), klar til at hjælpe.

Per Clausen (EL) mener, det er dybt problematisk, hvis flextrafikken bliver ramt af konflikt. (Arkivfoto) Foto: Camilla Rønde Vis mere Per Clausen (EL) mener, det er dybt problematisk, hvis flextrafikken bliver ramt af konflikt. (Arkivfoto) Foto: Camilla Rønde

»Vi er klar til at se på, hvordan vi kan være med til at løse den her udfordring,« siger han.

Han vil dog ikke komme ind på hvordan og i hvilket omfang endnu.

»Jeg følger udviklingen frem til efteråret, og så må vi se på det der.«

Han understreger dog, at den kollektive transport ikke skal mindskes, men understøttes.

»Kollektiv transport er løsningen på mange problemer. Vi står både overfor en klimakrise og et trængselsproblem, og her spiller kollektiv transport en vigtig rolle,« siger han.

»Men det kræver, at det er nemt og billigt at tage bussen. Og det spiller altså ikke sammen med prisstigninger eller forringelser på området.«

Rådmanden kan dog ikke love, at det ikke bliver en realitet

I Aalborg Kommune skifter man løbende brændstof ud med el. Men også her er der en udfordring med prisstigninger.

»Jeg tror ikke, problemet er helt så stort som på diesel og benzin, men det er stadig en stigning, som vi skal kigge på,« siger Per Clausen.

Problemerne med økonomien har allerede haft konsekvenser. Torsdag valgte 20 vognmænd at lade deres biler holde stille, hvilket gik ud over både fritidsture og sygetransport på dagen.