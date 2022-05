Hvis du skal på bilferie denne sommer, gælder det om at være ude i god tid, hvis du skal have fingrene i en udlejningsbil.

For som følge af den enorme mangel på reservedele og mikrochip er markedet for udlejningsbiler nærmest støvsuget, og priserne på de få, der er, er nu tårnhøje.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Manglen betyder således, at det kan udfordre de, der havde tiltænkt, at de skulle på bilferie på blandt andet de amerikanske landeveje denne sommer.

For ifølge FDM Travel er det lige nu slut med at leje biler i lufthavne, og det kan være helt umuligt at skaffe almindelige udlejningsbiler forinden rejsen til formålet.

En lignende melding lyder da også fra SOS International, som blandt andet står for vejhjælp til strandende turister:

»Lige nu er situationen så slem, at vi i stigende grad må flyve folk hjem fra bilferie, hvis deres egen bil bryder sammen eller er involveret i et uheld under bilferien i Europa. Vi kan simpelthen ikke skaffe nok lejebiler,« siger Karin Tranberg, der er divisionsdirektør i selskabet, over for Finans.

Har man alligevel haft held med at finde en udlejningsbil, er der dog andre ting, man skal være opmærksomme på i forbindelse med turen.

Carsten Elmose, der er privatkundedirektør i Topdanmark, understreger nemlig, at det ikke kun er udlejningspriserne på bilerne, der er på himmelflugt i disse dage.

For det samme gælder benzinpriserne, og det skal man være forberedt på, lyder det.

Herhjemme viste tal i midten af maj, at listeprisen for en liter blyfri 95 lå på hele 17,79 kroner. Det er den højeste pris, der er registreret i fem år.