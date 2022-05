Benzinpriserne har længe været på himmelflugt, og det fortsætter.

Tidligere på måneden forudså privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen, at prisen kunne komme op over 17 kroner.

En forudsigelse, der nu er gået i opfyldelse. 17. maj viser tal fra OK benzin, at listeprisen på en liter blyfri 95 oktan er hele 17,79 kroner.

Det er den højeste pris, der er registreret i mindst fem år.

»Hvis man lige gik og troede, at det værste var overstået, ja, så bliver det altså ikke sådan. Det kan godt gå hen og blive rigtig dyrt,« sagde Louise Aggerstrøm Hansen dengang.

»Årsagen skal findes i forbuddet mod import af russisk olie. EU har været ude og sige, at de vil forbyde det – ikke nu og her – men inden udgangen af 2022. Det gør jo altså, at der kommer mindre olie ind den vej fra, og det har været med til at sende verdensmarkedsprisen i vejret.«

Kun 9. marts 2022 var i nærheden af den aktuelle pris med en pris på 17,29 kroner.

Standerprisen – den pris man betaler på tankstationerne – er typisk cirka en krone lavere end listeprisen på grund af lokal konkurrence mellem benzinselskaberne.