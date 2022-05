Ingen burde egentlig kende til byen. Det burde bare være en forladt, søvnig flække – som så mange andre.

Ikke desto mindre har byen Feldballe på Djursland på bare 500 indbyggere en Michelin-restaurant, en bager, folk kører langt for at besøge, og sågar et helt økosamfund.

Den lukkede folkeskole er blevet til en friskole, en forening har købt og udbygget den lokale hal, og den lukkede købmand er blevet til en ny, borgerdrevet butik.

Med andre ord: Feldballe har gjort det umulige og overlevet landsbydøden.

Med kun 500 indbyggere er Feldballe så lille, at det kun har kunnet blive til et blåt byskilt. Til gengæld blev byen i 2016 kåret til årets landsby.

Så hvad er det mon, der er i drikkevandet i Feldballe? B.T har besøgt byen.

Bag et kvashegn ind ad en grusvej ligger Restaurant Moment og gemmer sig. En vegetarisk, bæredygtig restaurant fra 2016, der har fået en såkaldt Bib Gourman i Michelin-guiden og har væltet sig i rosende madanmeldelser de seneste par år.

Ejerne Rikke og Morten Storm Overgaard kommer egentlig fra København, men bosatte sig i Andelssamfundet Friland i 2011 stærkt tiltrukket af bæredygtige ambitioner.

Og selvom ingen af dem egentlig vidste særlig meget om at drive restaurant – han er professor i kognitiv neurovidenskab, og hun er geolog – satte de sig for at åbne en high end-restaurant. I Feldballe af alle steder.

I december 2020 flyttede parret fra Friland til Tvingstrup nord for Horsens, hvor de har købt en landejendom med fire hektar jord og ansat en landmand til at dyrke bæredygtigt landbrug. Men Restaurant Moment bliver liggende i Feldballe.

»Vi har fået mange spørgsmål om, hvorfor vi ligger i Feldballe, men for os var det helt naturligt, for det var jo her, vi boede, og vi ville gerne have plads til at kunne dyrke vores egne grøntsager. Så må folk køre herud efter os,« siger Rikke Storm Overgaard.

Restauranten er bygget af bæredygtige halmelementer med ventilationsvinduer som den primære opvarmningskilde og lige uden for vinduerne er der anlagt en spiselig prydhave og et stort drivhus, som en gartner er ansat til at tage sig af.

Rikke og Morten Storm Overgaard satser på, at hvis det dyre og luksuriøse bliver grønt og bæredygtigt, bliver husmandskosten det også på et tidspunkt.

»Den gastronomiske udvikling er præget af fine dining, så vi skal væk fra kaviar og kobe-kød. Dengang den danske adel begyndte at spise kartofler, ville alle spise kartofler. Og da Noma slog sig op på nordisk, blev den nordiske madbevægelse populær. Så vi håber, vi kan være med til at skubbe i en bæredygtig retning,« siger Morten Storm Overgaard.

Mange af Restaurant Moments gæster kommer langvejsfra for et grønt gourmetmåltid.

Parret løb »en kæmpe risiko«, da de byggede restauranten for deres opsparing. De forsynede køkkenet med køkkenredskaberne hjemmefra, og Rikke Storm Overgaard arbejdede fra tidlig morgen til sen aften med alt fra rengøring til havearbejde, brødbagning og telefonpasning.

Nu er der op mod 15 ansatte på restauranten og 250 gæster om ugen i sommersæsonen, 100 om vinteren.

Haven ved Restaurant Moment er både til pynt og nytte.

Og hvis parret nogensinde var det mindste i tvivl, er de for længst blevet overbevist om, at Feldballe er det helt rigtige sted at placere sådan en restaurant.

»Grunden til, at der sker så meget i Feldballe, er Friland, tror jeg. Inden da var det en landsby godt på vej til at blive død og begravet,« siger Rikke Storm Overgaard.

Husene i økosamfundet Friland i Feldballe er bygget bæredygtigt.

Økosamfundet Friland blev bygget som et TV-eksperiment i 2002 med principper om gældfrihed og bæredygtigt byggeri. Siden da er det vokset til omkring 100 indbyggere.

Grusvejene er bilfri, og mange af husene er finurligt bygget af for eksempel ler, halm og genbrug. En af indbyggerne er 68-årige Anna-Birthe Mokrzyczka. Hun har bygget et lille hus på cirka 70 kvadratmeter sammen med sin mand for ti år siden for omkring 300.000 kroner.

Anna-Birthe Mokrzyczka synes, hun bor både billigt, godt og bæredygtigt i Friland.

»Her er simpelthen så skønt at bo og et unikt nabofællesskab. Friland tiltrækker en masse gode kræfter, der har en god energi og holder gang i Feldballe,« siger Anna-Birthe Mokrzyczka.

Få hundrede meter derfra ligger den gamle købmand centralt i byen. Det er år siden, den lukkede, men historien om butiksdød nægtede Feldballe at tage på sig. To lokale ildsjæle købte bygningen og satte den i stand, og i dag huser den en købmand, en specialforretning, et forsikringsfirma og Simons Brød.

I den lille bager står Simon Lodberg. Han er udlært kok fra Michelin-restauranten Relæ i København, ligesom han var med til at starte Bæst op på Nørrebro. Men det hektiske kokkeliv med lange arbejdsdage og stort arbejdspres blev for meget for ham. I 2016 trak han stikket og flyttede tilbage til Jylland.

Ad omveje endte han med et lille bageri på 12 kvadratmeter hos en økologisk landmand i Skårup på Mols. Men hurtigt blev succesen for stor til de små lokaler.

Særligt et besøg fra tv-programmet 'Anne og Anders' med ros fra Anne Hjernøe satte raketfart på forretningen, og så fandt Feldballe frem til Simons Brød.

De to ildsjæle bag restaureringen af købmanden i Feldballe tilbød Simon Lodberg lokaler til en udvidelse af sit bageri. Og sådan endte Simons Brød i den lille by mellem Ebeltoft og Aarhus.

»Der er bare et rigtig godt mix af forskellige mennesker her i byen, som vil noget. Der er nogle drivkræfter, som bakker op om udviklingen,« siger han.

Mange spørger ham, om hans koncept, der er baseret på surdej, ikke ville passe bedre ind i Aarhus.

»Man kunne sagtens flytte bageriet derind. Men jeg startede det her op, fordi jeg bor herude, og fordi jeg synes, det mangler herude,« siger Simon Lodberg.

Så svaret er nej. Simon Lodberg bliver i Feldballe.