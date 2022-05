For nogle krigsveteraner har det store konsekvenser at have været i krig. Ødelagt karriere, brud med familien og svært ved at fungere i samfundet.

I weekenden var der dog en håndfuld veteraner, som for en stund kunne lade arene på sjælen fylde mindre, da Danmarks Idrætsforbund holdt DIF Soldaterprojekt.

Her drog en flok ud på et vildmarksprojekt i Svanninge Bakker på Sydfyn, hvor der var tid til sport og besøg fra selveste forsvarsministeren.

Og weekenden blev nydt.

»Det giver mig en enorm ro indeni. Her er jeg sammen med mennesker, der har haft den samme slags oplevelser som jeg selv. Her er det okay at have det, som vi har det,« siger 50-årige Søren Andersen fra Odense, en PTSD-ramt veteran, der var udsendt til Balkan i 1998 og 2000, ifølge en pressemeddelelse fra DIF.

»Vi skal ikke forklare noget over for hinanden, og idrætsaktiviteterne giver luft fra de svære tanker. Det er meget unikt.«

Forsvarsminister Morten Bødskov var også forbi, hvor han sagde nogle ord og hilste på veteranerne.

»DIF har været en værdsat og dygtig samarbejdspartner, og det vil jeg gerne kvittere for, ligesom jeg ser frem til det fortsatte samarbejde. Men selvom det er DIF, der skaber rammerne, er det jer, det handler om,« sagde han og uddybede:

»I har alle ladet jer udsende for Danmark – og i har alle betalt en høj pris for det. Det har I min ubetingede respekt for.«

Det er andet år i træk, at DIF Soldaterprojekt og Faaborg-Midtfyn Kommune går sammen om at afvikle en vildmarkscamp for skadede veteraner i de sydfynske alper.