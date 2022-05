Kun oplyst af et par stearinlys sad en seksårig Kjeld Nyhus Andersen på halmloftet og iagttog hans største interesse. Hans øjne blev mødt af det lille dyrs, inden det piblede og kravlede, og den lange hale forsvandt.

Kjeld Nyhus Andersen er besat af rotter.

»Jeg ved, folk siger ‘nu kommer Kjeld, I skal ikke nævne ordet rotte, så kommer vi ikke til at tale om andet hele aftenen’. Det går selvfølgelig ikke, folk bliver trætte af at høre på det. Der findes ikke mange med den rotteinteresse, jeg har,« siger han og tilføjer:

»Min kone er heldigvis flink til at sige, Kjeld, nu kan du godt slappe af, kammerat, der er andet end rotter i den her verden. Men jeg kan ikke gøre for det, jeg er bare totalt fascineret af det dyr.«

Det er en interesse, der har været der, siden han var ganske lille, men han ved godt, det er en noget særprægen en.

»Jeg kan ikke hade rotter, som andre mennesker. Når sådan en flot rotte sidder og kigger på en, så tænker man, åh, kære ven da. Og så skyder jeg den,« siger han.

Kjeld Nyhus Andersen ved ikke præcis, hvor han har sin rottepassion fra.

Da han var barn, drømte han om at gå på jagt – så da han som 6-årig fik sin første luftbøsse, var rotterne på loftet på gården det oplagte bytte.

»Så har det ene taget det andet. Jeg fandt ud af, rotten slet ikke er så slem, som folk gerne vil gøre den til. Jeg satte mig for at studere rotterne, og jeg kunne sidde på halmloftet i flere timer og se på dem,« fortæller Kjeld Nyhus Andersen.

Men hurtigt udviklede det sig til en god forretning – 8 kroner per døde rotte, fik han, når han afleverede dem til en konservator, og det var ganske meget for 50 år siden.

I dag er rotten ikke kun en passion længere. Kjeld Nyhus Andersen fik for et par år siden arbejde som rottebekæmper. Det kan måske lyde lidt modstridende at være vild med rotter, men leve af at slå dem ihjel.

»Jeg ved godt, rotterne ikke skal være her, hvor vi mennesker er. Det er ødelæggende og farligt,« siger han.

Sidste år skød Kjeld Nyhus Andersen 15.000 rotter. Han ved ikke, hvor mange han har skudt igennem hele sit liv, men det er »eddermame mange, mange tusinde.«

»Jeg har ligget søvnløs over en svær opgave, men det er altid lykkedes. Jeg har ikke haft en opgave, jeg ikke kunne løse endnu. Der er ikke én rotte tilbage de steder, jeg har været – ikke en eneste,« afslutter han.