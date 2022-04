Det er mindre end to år siden, at en gennemgribende renovering for over 50 millioner kroner blev afsluttet.

Alligevel må de udendørs bassiner stå tomme hen over sommeren hos det skandaleramte Vestbad. Det voldsomt omkostningsfulde restaureringsarbejde skal følges op, lyder det.

»Det betyder desværre, at friluftsbadets udendørs bassiner ikke kan åbne i sommersæsonen som planlagt,« skriver Brøndby Kommune og Rødovre Kommune i en fælles pressemeddelelse.

»Der er mange, der glæder sig til sommersæsonen og en tur i friluftsbadet, så det er ikke en let beslutning. Men vi skal være sikre på, at vi er helt i mål, før vi åbner de udendørs bassiner igen,« siger Kent Magelund, der er næstformand i Vestbad og borgmester i Brøndby Kommune.

Vestbad genåbnede i sommeren 2020 efter en større renovering til 50 millioner kroner.

Der er således tale om en gevaldig maveplasker for de to kommuner, der er fælles om ejerskabet af det historiske, arkitekttegnede Vestbad.

Her har Vestegnens vandhunde siden 1958 kunnet plaske i svømmebassinerne under sommersolen.

Men i år må badegæsterne altså søge inden døre i den tilhørende svømmehal.

Tålmodigheden bliver således sat på prøve igen for borgerne i de to kommuner, der har oplevet Vestbad være centrum for en offentlig konflikt.

Vestbad blev indviet som friluftsbad i 1958. Her ses nogle gamle fotos fra bassinets tidligere år.

Den konflikt begyndte i 2018, efter det omfattede betonarbejde, genopretning af bassinkanter og monteringen af nye fliser i bassinet gik i gang.

Undervejs resulterede restaureringsarbejdet i en bitter strid mellem bygherre og entreprenør. De to parter beskyldte hinanden for at være årsag til forsinkelserne, der i sidste ende udskød den planlagte åbning i 2019 to gange.

Fakta om renoveringen af Vestbadet A.P. Møller Fonden har bevilget 31,8 millioner kroner til projektet. Slots- og Kulturstyrelsen har støttet projektet med 500.000 kroner. Rødovre Kommune og Brøndby Kommune har også bidraget, så der i alt har været afsat 50,9 millioner kroner til projektet.

Friluftsbadet er fredet. Parken og helhedsplanen for området er oprindelig tegnet af den internationalt anerkendte landskabsarkitekt C.Th. Sørensen. Arkitekten på selve badeanlægget er Rødovres tidligere stadsarkitekt Børge Lorentzen.

Det blev indviet som friluftsbad i 1958. I 1970 blev det udvidet med indendørs svømmehal og træningshal. Siden er det blevet udvidet med bl.a. wellness-afdeling og vandlegeområde.

Vestbad har også for nylig gennemgået en omfattende renovering indendørs, så det nu både indendørs og udendørs tilbyder topmoderne faciliteter.

Kilde: Rødovre Kommune

Der er dog et plaster på såret til badegæsterne. Kommunerne har besluttet, at der bliver gratis adgang for børn og unge i alderen 0-15 år i hele sommerperioden i ugerne 23-36.

»Jeg er glad for, at vi er landet på en løsning, hvor Vestbad stadig kan bruges hele sommeren, så alle både kan nyde solen og komme i vandet, selvom det selvfølgelig var at foretrække, at vi også kunne åbne friluftsbadet. Alle kan stadig nyde både det rekreative område, som badet omfatter ud over bassinerne, og alle kan få en dukkert i de indendørs bassiner, når solen bager,« siger Lene Due, formand for Vestbad og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Rødovre Kommune.