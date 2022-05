Med slagråb som 'kær-lig-hed' og 'ingen homofober i vores gader' gik de op mod 700 deltagere i Odense Pride lørdag eftermiddag gennem byens gader.

Homoseksuelle, biseksuelle, transseksuelle, queers, og alle dem, som plusset i 'LGBTQ+' inkluderer, var indhyllet i regnbuens farver.

Morten Teglgaard deltog i priden sammen med sin datter Rikke, der er transkønnet.

»Det er helt fantastisk og dejligt at være et sted, hvor der er plads til alle. Og dejligt at fejre, at alle kan være her og at man kan være den, man er.«

»Jeg er superglad på min datters vegne, at hun kan være den, hun vil være. Det er jo derfor jeg er her og bakker op om det,« fortæller Morten Teglgaard.

Han er med i 'Foreningen til støtte for transkønnede børn' og priden i Odense var hans første af slagsen.

»Der er supergod stemning. Alle, der er her, er glade.«

Det kan Richard Arnsted fra Odense nikke genkendende til. Også han deltager i priden for første gang.

»Det er jo fantastisk at se, at der er så mange, der har samme mening og holdning som jeg har.«

»Jeg deltager fordi jeg gerne vil støtte op om rettigheder til, at man kan være sammen med dem, man gerne vil være sammen med,« siger Richard Arnsted.

Det er anden gang, at Odense arrangerer en pride-fejring, hvor det erklærede mål ifølge arrangørerne er at 'fejre det, vi har opnået og udtrykke vores krav for de markante forbedringer, der stadig er behov for'.