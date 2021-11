Har du også stået i kø for at få foretaget en kviktest de seneste dage? Så er der godt nyt på vej.

På fredag åbner et nyt stort kviktestcenter i København.

Det nye center kommer til at ligge på Vor Frue Plads og åbnes i et samarbejde mellem Copenhagen Medical og Region Hovedstaden.

»Det er vigtigt, at det er let og tilgængeligt for borgerne at blive testet, og at de ikke skal vente for længe i kø. Derfor øges kapaciteten nu i indre København,« siger pressechef i Copenhagen Medical Trine Baadsgaard i en pressemeddelelse.

Åbningen af det nye center sker samme dag, hvor coronapasset genindføres flere steder.

Fra på fredag er det nemlig et krav at vise coronapas i blandt andet nattelivet og på indendørs serveringssteder.

Med åbningen af det nye center har København tre kviktestcentre. Et på Rådhuspladsen, et i Fields og nu på Vor Frue Plads.

Der kan i den kommende tid dukke flere testcentre op, alt efter hvor stor efterspørgslen bliver, lyder det fra Copenhagen Medical.

»Vi følger situationen og behovet tæt og er klar til at skalere yderligere op, hvis det er nødvendigt og vi bliver bedt om det,« siger Trine Baadsgaard.

Testcenteret ved Vor Frue Plads holder åbent fra 8 til 22 i hverdagen og klokken 10 til 20 i weekenden.

Hos byens kviktestcentre kan man dukke op uden tidsbestilling.