Er der noget, der er værre end at betale en regning, så er det at betale den samme regning to gange.

Og netop den frygt, bliver der spillet på i en phishingmail, som flere kunder hos Stofa i øjeblikket modtager.

Norlys, som Stofa er en del af, skriver i en pressemeddelelse, at de dagligt får henvendelser fra kunder, der har modtaget denne 'særdeles vellignende' phisingmail.

Den falske mail er blandt andet udstyret med et Stofa-logo. I selve teksten står der 'Vi informerer dig skriftligt om, at din faktura for marts måned 2022 er blevet betalt to gange' og at 'Du kan anmode om en refusion (...) ved at klikke på følgende link'.

Men sådan en mail vil Norlys aldrig sende ud, forklarer Henrik Simonsen, der er direktør for kundecentrum i Norlys Digital.

»Vi ville aldrig bede vores kunder om at indtaste deres kontooplysninger på den måde. Har man modtaget en sådan mail, skal man rapportere den som spam i sit mailprogram og slette den,« siger direktøren.

Han påpeger, at phishingmailen har sproglige fejl, der afslører, at den ikke er ægte. Samtidig er mailen sendt fra en adresse, der hedder noreply-8184363606@nomu.tokyo. Rigtige mails fra Norlys vil altid slutte på @stofa.dk eller @norlys.dk.

»Vi oplever desværre af og til phishingforsøg, der misbruger vores brand i forsøget på at franarre folk for eksempel deres kontooplysninger. De mails, vi ser i øjeblikket, er særligt vellignende, og derfor vil vi gerne advare vores kunder mod at hoppe på svindelnummeret,« siger Henrik Simonsen, der i samme ombæring påpeger, at man altid er velkommen til at ringe til Norlys' kundeservice ved tvivlsspørgsmål.