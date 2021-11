Med en fordoblet vælgeropbakning og tre nyvundne plader i byrådssalen blev kommunalvalget en bragende succes for De Konservative i Odense.

Derfor forsøgte spidskandidat og rådmand Søren Windell også at vriste borgmesterkæden fra Peter Rahbæk Juel (S). Uden held.

»Vi har gjort alt, hvad der er i vores magt for at få Peter ud af borgmesterkontoret, men det lykkedes ikke,« siger Søren Windell (K) tidligt onsdag morgen efter en lang nat med 'usædvanlige forhandlinger'.

Alligevel går han og partiet langtfra tomhændede fra valget. Partiet fik 18,5 procent af stemmerne, hvilket er 9,9 procent flere end ved kommunalvalget i 2017, og godt nok lykkedes det ikke at overtage borgmesterposten, men Søren Windell kan kalde sig ny By- og Kulturrådmand i Odense Kommune.

En titel, der tidligere tilhørte Venstres borgmesterkandidat, Christoffer Lilleholt (V).

Konservative er derfor gået med i en særlig bred konstitueringsaftale med Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Nye Borgerlige. Venstre er som det eneste parti ikke med i aftalen.

»Jeg synes, at når vi er gået til valg på samarbejde, vi er gået til valg på langsigtede planer, store projekter, der skal løfte vores by på sigt, at vi også havde en forpligtelse til at tage den fremstrakte hånd, borgmestereten tilbyder,« siger Søren Windell til B.T.

Han håber stadig, at Venstre kan nå at blive en del af aftalen.

»Aftalen er så bred, at den går fra Enhedslisten til Nye Borgerlige. Det viser også noget om den samarbejdsvilje, der er i det kommende byråd, og det glæder jeg mig rigtig meget til,« siger Søren Windell.

Partierne bag den nye aftale er blevet enige om at oprette to nye forvaltninger og dermed to nye rådmandsposter. Odense Kommune kommer derfor fremover til at have en klimaforvaltning og en sundhedsforvaltning.