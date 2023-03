Lyt til artiklen

Mens Putins tropper kæmper i Ukraine, er der større militæraktivitet i Danmark end længe.

I Nordsøen ud for det militære skyde- og øvelsesområde i Oksbøl ligger krigsskibene forankret.



Amerikanske og danske F-16-fly holder klar til at lette og bombe – mens amerikanske, polske og franske artillerikanoner og danske morterer regner granater ned over det jyske øvelsesterræn.

»Det er noget ud over det sædvanlige,« fortæller oberstløjtnant Kenneth Riishøj.

Han er chef for alle de danske artillerister – som det hedder – der er ude at skyde til NATO-øvelsen Dynamic Front.

Det er den største artilleriøvelse på dansk jord i 30 år, og flere end 500 soldater fra over 10 lande er i Danmark i denne uge sammen med deres tunge isenkram.

Danmark har længe gerne villet deltage i en øvelse af så stort et omfang, fortæller oberstløjtnanten.

»Så det er ikke noget, der sker i Danmark hele tiden. Heller ikke i NATO,« fortæller Kenneth Riishøj.

Øvelsen, der strækker sig fra mandag til torsdag i denne uge og foregår i øvelsesterrænet nær Oksbøl i Sydvestjylland, har to overordnede formål.

NATO-landene skal sikre sig, at de kan arbejde sammen på tværs af nationaliteter og sikre sig, at hver især kan deres kram. At de kan skyde og ramme.

»Det er helt afgørende. Vi kan lære meget af, hvordan vi arbejder sammen med amerikanere, franskmænd, polakker og så videre,« siger Kenneth Riishøj.

Kenneth Riishøj er chef for 1. artilleriafdeling i 1. brigade, som det hedder. Oversat: Han er chef for alle de danske aritllerister, der er ude at skyde tilk øvelsen. Foto: Julie Maria Rohard.

Og så er der den russiske skygge mod øst. For første gang længe foregår de store NATO-øvelser på en eller anden måde med et mere tydeligt formål, da der er en håndgribelig trussel nær flere NATO-lande, efter Rusland invaderede Ukraine.

Og det er de selvfølgelig også opmærksomme på.

»Det, der sker i Ukraine, sætter en stor streg under, at NATO skal kunne samarbejde på tværs fra øverste niveau og ned til de enkelte soldater.«

»Det understreger relevansen af, at samarbejdet netop fungerer. Og det gør det,« siger oberstløjtnanten.

Og netop artilleri har også for første gang længe fået en fremtrædende rolle igen i krigsførelse under krigen i Ukraine.

Det er pludselig ikke længere luftangreb og nålestiksoperationer, der tager opmærksomheden, men de heftige bombardementer fra artilleri og raketter.

»Mange har fået øjnene op for, at på kamppladsen har artilleri en afgørende rolle. De kamptab, man ser i Ukraine, er det i høj grad artilleri, der har påført,« siger artillerichefen, kort før granaterne vælter ned over den jyske hede i Oksbøl med en næsten hul lyd fra nedslagene.