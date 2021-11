Er det udtryk for ansvarlighed at lokke kunder ind i butikken med massive kø-tilbud i en coronatid?

Svaret kommer først om nogle dage, når det viser sig, om det er helt fint og uden problemer, eller om det rent faktisk kan have været en smitte-begivenhed.

Hos IKEA, som har valgt at fravælge Black Friday mod til gengæld at holde ‘Green Friday’, er man ikke bekymret.

Heller ikke selv om Green Friday i IKEAs fem varehuse går ud på, at man som kunde skal møde fysisk op for at deltage i lodtrækningen om at kunne købe klassiske kvalitetsmøbler til priser, der er de samme som de var helt tilbage i 1960’erne, ‘70’erne og ‘80’erne, da møblerne første gang blev lanceret.

»Vi tager alle de forholdsregler, vi overhovedet kan for ikke at få tingene til at stikke af. Vi er meget opmærksomme på, at vi overholder alle anbefalinger. Vi har en hel afdeling, der sidder og følger myndighedernes anvisninger meget tæt, og hvis myndighederne siger, at nu er det tid til at holde mere afstand eller eventuelt andre restriktioner, så følger vi det selvfølgelig,« siger Christian Mouroux Pedersen, kommunikationschef i IKEA.

»Det, der kommer først i vores prioritering, er helt sikkert myndighedernes anbefalinger om sundhed og sikkerhed for kunder og medarbejdere,« siger han.

Green Friday-konceptet i IKEA udbyder flere end 70 møbler, som i dag ikke længere er i produktion, men som IKEA har købt tilbage som genbrug.

I de fem varehuse kan kunder, som vil være med i en eller flere af lodtrækningerne i løbet af dagen, møde op fysisk og lægge en seddel med navn og adresse i en beholder.

Hen over dagen vil der være tre lodtrækninger, hvor der hver gang er fem eller seks møbler på særligt tilbud.

Annika Friis fra Billund er en af dem, som er kritisk over for, at man skal møde op fysisk for at få del i en rabat eller deltage i en lodtrækning lige midt i en tid med stærkt stigende corona-smitte.

Hun har reageret efter, at hun på legetøjskæden BRs hjemmeside har været ind og kigge på gaver til sine tvillingesønner, som fylder otte år netop fredag - samme dag som Black Friday. Og Green Friday.

Her opdagede Annika Friis reklamer for, at kunder der køber varer online hos BR kan få 20 procent rabat. Men kunder, som møder fysisk op i butikken, bliver belønnet med 30 procent rabat på præcis de samme varer.

Altså med et tvist lidt i samme boldgade som hos IKEA, hvor man kan få del i favorable tilbud ved at møde op og stå i kø sammen med alle de andre.

»Lige nu bliver alt aflyst, og skoler lukker på grund af for høj smitte. Samtidig kan BR lave tilbud, hvor folk skal møde op i butikken for at få det billigst,« siger Annika Friis til B.T.

»De burde i stedet gøre det modsatte og give flere procenter online og sige ‘tak fordi i bliver hjemme og passer på vores ansatte’. Vi har en samfundsopgave i den her sammenhæng. Deres butikker skulle nok overleve, hvis handlen foregik online.«

Black Friday er en af årets største handelsdage herhjemme.

I USA, hvor begrebet stammer fra, er det med afstand den dag på året, hvor der omsættes mest i detailhandlen.