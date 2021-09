Tre medlemmer af det daværende Black Army blev idømt ubetinget fængsel, efter de i februar 2017 afpressede og truede fem af Odenses tatovører med repressalier.

Tatovørerne fik uden at kunne misforstå det besked på, at hver af dem skulle betale 5.000 kroner om måneden.

Ellers ville det få alvorlige konsekvenser, lod de kriminelle forstå.

»Det er en donation til de hjemløse,« hævdede den af de tre Black Army-folk, som – klædt i lædervest med rygmærke – førte ordet, da det kriminelle trekløver fysisk mødte op i tatovørernes forretninger for at sende et utvetydigt budskab om, at de forventede at modtage 'beskyttelsespenge' fremover.

Black Army-medlemmerne troppede op hos de fem virksomheder samme dag og inden for blot halvanden time.

Det var en af årsagerne til, at anklagemyndigheden kunne kortlægge deres færden og i sidste ende få dem dømt.

For selvom de alle pure nægtede at have fremsat trusler mod tatovørerne den pågældende dag, troede en domsmandsret ved Retten i Odense ikke på deres søforklaringer.

De blev 28. april 2017 idømt henholdsvis seks, syv og otte måneders ubetinget fængsel i byretten.

Dommen blev siden stadfæstet i Østre Landsret.