Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Så sent som i tirsdags skrev den fremtrædende Venstre-politiker Jan E. Jørgensen til fængslede Ahmed Samsam, at Venstre fortsat bakkede op om at få undersøgt hans sag.

Det står nu i skærende kontrast til den nye SVM-regerings afvisning af netop sådan en undersøgelse.

Ahmed Samsam sidder fængslet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat, men ifølge ham selv og oplysninger fra DR og Berlingske arbejdede han i virkeligheden for de danske efterretningstjenester, mens han var i Syrien.

Venstre sagde før valget, at partiet ville have sagen undersøgt. Og tirsdag eftermiddag skrev Ahmed Samsams 21-årige lillebror, Osama Samsam, så en privat besked på Twitter til Venstres folketingsmedlem Jan E. Jørgensen for at få bekræftet, om det stadig var partiets ønske efter det overståede folketingsvalg.

Beskeden til Jan E. Jørgensen blev sendt fra Ahmed Samsams Twitter-profil, som lillebroren bestyrer, mens Ahmed Samsam sidder i fængsel.

»Kære Jan. Bakker I fortsat op om en undersøgelse af FE-sagen OG Samsam-sagen? Og hvornår vil nogen spørge efterretningstjenesterne, hvorvidt jeg har været agent? Vh. Samsam der er fængslet på 6. år for at sætte livet på spil og forebygge terror i Danmark.«

»Ja, det gør vi.«

Svaret fra Jan E. Jørgensen var klart. Venstre bakkede i tirsdags op om en undersøgelse af sagen om den tidligere mulige agent Ahmed Samsam.

I en efterfølgende besked skriver Osama Samsam på vegne af sin bror:

»Dejligt at høre. Jeg håber, at I snart vil stille PET og FE det gyldne spørgsmål, så jeg kan komme af med det her justitsmord.«

En besked som Venstre-politikeren liker.

B.T. har ikke fået et interview med Jan. E Jørgensen, men i en sms understreger han, at han stadig mener, det er »vigtigt at få sagen belyst«.

»Dels af hensyn til Samsam selv naturligvis, men også for at sikre, at vores efterretningstjenester fremadrettet har mulighed for at hverve agenter bag fjendens linjer.«

»Jeg ved ikke, hvad der er foregået i forhandlingerne om regeringsgrundlaget. Jeg fik at vide, at en FE-kommission fortsat var på bordet, og det er en overraskelse for mig, at Samsam-sagen åbenbart ikke skal omfattes af undersøgelsen.

Folketingsmedlem Jan E. Jørgensen (V) ønsker fortsat, at sagen om Ahmed Samsam skal undersøges. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Folketingsmedlem Jan E. Jørgensen (V) ønsker fortsat, at sagen om Ahmed Samsam skal undersøges. Foto: Niels Christian Vilmann

Det var den nye socialdemokratiske justitsminister Peter Hummelgaard, der kom med nyheden om, at SVM-regeringen trods udmeldinger om det modsatte under valgkampen ikke »havde fundet anledning« til at nedsætte en undersøgelseskommission til at afdække sagen.

»Og det har jeg ikke yderligere at tilføje til,« sagde Hummelgaard.

I et interview med B.T. fortalte den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) for nylig, at der »foregik et abekastningsspil« mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste i sagen om Ahmed Samsam.