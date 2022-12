Lyt til artiklen

Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) udtaler sig for første gang om sagen om den mulige agent Ahmed Samsam, der afsoner en terrordom.

Det store spørgsmål i sagen om Ahmed Samsam er, om han var agent for de danske efterretningstjenester eller ej.

Berlingske har tidligere afdækket, hvordan Ahmed Samsam under en ferie i Spanien i 2018 blev idømt en terrordom ved en spansk domstol for at have tilsluttet sig Islamisk Stat under flere rejser til Syrien.

Selv hævder Ahmed Samsam og hans forsvarsadvokat, at han arbejdede for de danske efterretningstjenester, FE og PET, under rejserne.

Selvom sagen om Ahmed Samsam har været omtalt i medierne siden januar 2020, hvor Berlingske afdækkede sagen, så er den igen blevet aktuel efter et flertal af partierne i Folketinget, under Folketings-valgkampen, bakkede op om at få sagen undersøgt.

Da Ahmed Samsam i 2018 fik en terrordom i Spanien, var Claus Hjort Frederiksen forsvarsminister og dermed chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Den samme efterretningstjeneste som Ahmed Samsam, ifølge flere medier som DR og Berlingske, angiveligt har været agent for.

I et interview med B.T udtaler Claus Hjort Frederiksen sig for første gang om den verserende sag.

Synes du, at Ahmed Samsam-sagen skal undersøges?

»Jeg kender ikke sagen sådan til bunds, men det må et flertal i Folketinget jo afgøre, hvad de mener om den sag, men jeg vil gætte på, at der er et flertal i Folketinget, der vil undersøge Samsam-sagen.«

Men du var jo Forsvarsminister, da han blev anholdt?

»Ja, det er rigtigt, men dengang var der mest tale om, hvem var han hyret af? Var han hyret af FE, eller var han hyret af PET? Der var ligesom, fornemmede jeg, sådan et abekastningsspil mellem de to tjenester, og det er så langt, jeg var inde i den sag.«

Men du fornemmede, at han var ansat af en af dem?

»Nej, nej. Jeg har slet ingen fornemmelse af, om han var ansat eller noget, men jeg kunne bare se, at de to tjenester ligesom fralagde sig ansvaret begge to.«

Fyldte det meget på Christiansborg?

»Nej, nej«

Tror du Lars Løkke (daværende statsminister, red.) har noget at frygte i den sag?

»Nej, kan jeg ikke forestille mig. I og med at jeg var politisk chef for den ene tjeneste, så var jeg jo nok den nærmeste til at kende noget til sagen.«

Hvordan fik du så det indtryk, at der var et abekastningsspil?

»Det var der jo bare, og så kom regeringsskiftet.«

Hvordan kunne man mærke, at der var et abekastningsspil mellem de to tjenester?

»Det kan jeg jo ikke rigtig fortælle om, fordi meget af den diskussion fandt jo sted i kontroludvalget med efterretningstjenesterne, og det er jo tavhedsbelagt. Så jeg kan ikke komme det nærmere.«

Synes du, at sagen burde blive undersøgt?

»Jeg synes da, at det er værd at få undersøgt, hvad der er op og ned i den sag.«

Ahmed Samsams sag forventes at begynde i oktober 2023.