Knap er de sidste vejafspærringer blevet fjernet, før Aalborg Kommune og DIF gør status over den netop overståede DM-uge, der blev afholdt i Aalborg.

Og her er konklusionen klar. Det har været en 'gigantisk succes', som Aalborg Kommune formulerer det i en pressemeddelelse.

»Den første DM-uge nogensinde har været helt fantastisk for Aalborg. Det er virkelig en sportslig drøm, der er gået i opfyldelse. Vi har fået både store og små sportsgrene ud i byens rum for et meget bredt publikum,« lyder det fra borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Sportsgrenene strakte sig fra store sportsgrene som landevejscykling og tennis til de lidt mindre som orienteringsløb og judo.

Thomas Kastrup-Larsen (S) peger særligt på afviklingen af cykelløb som et sted, der kan forbedres. Foto: Henning Bagger

I alt blev der kåret over 200 danske mestre i 47 forskellige sportsgrene.

Og netop det, at alle konkurrencerne har været afviklet i løbet af få dage i den samme by, har ifølge formand i DIF, Hans Natorp, været godt for særligt de mindre sportsgrene.

»DM-ugen har været én stor folkefest for og med vores bedste atleter, og så har der også været et fantastisk rum for uventede oplevelser. Jeg var ude at se dart i går. Det var en kæmpe fest, og det hører jeg fra rigtig mange af vores specialforbund,« siger formanden.

Men selvom den aalborgensiske borgmester tilsyneladende har ladet den nordjyske sindighed blive derhjemme til evalueringen af DM-ugen, så har der været hår i suppen.

DM-ugen har nemlig betydet, at mange veje har været spærret af. Særligt i forbindelse med landevejscykling, hvor blandt andet René Frederiksen måtte opgive at fejre sankthansaften, da han ikke kunne komme fra sit hjem og gennem afspærringerne.

»Jeg anser det som en uartighed, at man spærrer folk inde uden så meget som at nævne det for dem,« fortalte han til B.T.

Der har desuden været meldinger om trafikanter, der havde forvildet sig ind på ruten mens cykelløbet var i gang. Og den slags skal undgås i fremtiden, lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen.

»Vi beklager de trafikale udfordringer, som en så stor sportslig event har givet – især omkring cykelløbene, og det vil vi arbejde for at forbedre til næste år,« siger borgmesteren og afslutter:

»Nu skal vi sammen med DIF og klubberne evaluere, lære og finpudse DM-ugen, som vi heldigvis er værter for igen i 2023.«