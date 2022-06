Lyt til artiklen

»Jeg anser det som en uartighed, at man spærrer folk inde uden så meget som at nævne det for dem.«

Sådan lyder det fra René Frederiksen, som er ved at være godt og grundig træt af Aalborg Kommune.

En frustration, som har bygget sig op over længere tid, og som han ikke længere kan holde inde.

DM-ugen, som starter mandag, blev dråben.

Cykelløbet gennem Aalborg betyder nemlig, at René er mere eller mindre spærret inde på Sankt Hans dag 23. juni – noget, han fandt ud af ved en tilfældighed.

»Jeg kan ikke forstå, hvordan pokker man kan tillade sig ikke at informere om det her. Jeg kan forstå, at nogle har fået et brev i deres e-Boks. Men jeg har ikke. Min kone har ikke,« siger René Frederiksen.

I et kommentarspor på Facebook kan man se, at han ikke er den eneste, som mangler informationer fra Aalborg Kommune.

Efter han har fundet ud af, at der bliver afspærringer, ensretninger og at man skal rekvirere en politieskorte, hvis man akut har brug for at køre ind og ud af området, mens cykelløbet står på, har han valgt at aflyse en aftale på dagen.

Ruten for enkeltstart for herre, som bliver afspærret under cykelløbet.

»Det er et arrangement, jeg selv har sat i værk, men som jeg føler mig nødsaget til at melde fra til, fordi jeg stadig ikke har det fulde overblik over situationen,« siger han og fortsætter:

»Jeg ved ikke, om jeg kan krydse vejen til fods og komme til Sankt Hans. Jeg ved ikke, om jeg kan komme hjem fra arbejde og hvornår.«

Flere på Facebook giver udtryk for, at de er glade for arrangementerne i byen og ser frem til lidt liv i gaden. Det kan René godt give dem ret i. Men for ham er nok, nok.

»Der er vejarbejde ved Vesterbro, som giver afspærringer, men det lever vi med. Samtidig er Kastetvej gravet op, men det lever vi med. Karneval spærrer også byen af, men det lever vi med. Royal Run begrænsede trafikken for kort tid siden, men det levede vi med.«

Jan Nymark Thaysen (V) beklager, hvis nogle borgere ikke har fået besked om afspærringerne, men mener, at events er en del af det at bo i en by som Aalborg. Foto: Henning Bagger

»Men at man så gør det igen nu, og uden at varsle og give besked, det kan jeg ikke bare leve med. Det virker som en endeløs kamp med kommunen for at få lov til at bruge vejene i den her by.«

Rådmand i By og Land, Jan Nymark Thaysen (V) vil have undersøgt, om der er blevet informeret tilstrækkeligt i sagen.

»Alle berørte skal orienteres. Er de ikke blevet det, så er det noget, vi skal kigge på,« siger han.

Men selvom byrådspolitikeren altså er helt enig i, at kommunen skal give besked, har han lidt sværere ved at følge frustrationen over afspærringerne og arrangementet generelt.

»Det er en del af det at bo i en by – der er liv og events, og det er mange glade for. Jeg tror måske, nogen skal vænne sig til lidt liv i gaden efter nogle år med corona. Og så skal vi selvfølgelig bidrage positivt som kommune med information og dialog,« siger Jan Nymark Thaysen.