Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tal tyder på, at menneskeheden står over for en reproduktiv krise.

Mænds sædkoncentration er nemlig halveret på 40 år. Og faldet accelererer.

Det skriver The Guardian, som henviser til en for nylig offentliggjort undersøgelse i tidsskriftet Human Reproduction Update, der nu advarer mænd.

I undersøgelsen har forskerne nemlig undersøgt sædprøver fra 42.935 mænd, som ikke har kendt til fertilitetsproblemer.

Resultaterne viser dog, at den gennemsnitlige mængde sæd fra årene 1973 til 2018 er faldet drastisk, nemlig med 51,6 procent.

Det faktum får hovedforfatteren til undersøgelsen, professor Hagai Levine ved det hebraiske universitet i Jerusalem, til at slå arlam.

»Det er et tegn på, at der er noget galt med verden, og at vi skal gøre noget ved det. Så ja, jeg tror på, at det er en krise, som vi skal forholde os til nu, før vi når et vendepunkt, som måske ikke er reversibelt,« siger han til The Guardian.

Resultatet underbygges af en anden undersøgelse fra 2017, der også vidste, at sædtallet er mere end halveret de sidste 40 år.

Dengang indsamlede man dog kun data fra europæiske, nordamerikanske og australske mænd, hvor den nye forskning rummer data fra 53 lande fra alle verdens kontinenter.

Og det tyder på, at der ikke går længe, før vi vil se resultater fra endnu en undersøgelse.

Der er nemlig et presserende behov for mere forskning på området, fastslår professoren til i rapporten til den nyeste undersøgelse:

»Disse resultater tyder stærkt på et betydeligt fald i mænds reproduktive sundhed. Dette har alvorlige konsekvenser ud over fertilitetsbekymringer. Der er et presserende behov for forskning i årsagerne til og implikationerne af dette fald.«