Julen er børnenes fest.

Det er en klassisk frase, men noget tyder på, at det måske ikke er alle børns fest.

For mens det for nogle er en selvfølge med gaver under træet og julemad på bordet, så kræver det for andre familier en håndsrækning, hvis det skal blive til virkelighed.

Og rekord mange har i år har brug for en sådan håndsrækning, viser tal fra både Røde Kors, Dansk Folkehjælp og Blå Kors.

»Mange giver udtryk for, at de er mere økonomisk presset end nogensinde før,« siger Klaus Nørlem, generalsekretær for Dansk Folkehjælp.

15.000 har til Røde Kors givet udtryk for, at de er økonomisk pressede og derfor søgt om julehjælp. Det er 1.700 flere end sidste år.

En af grundene til, at rekordmange har søgt om en håndsrækning i julen, kan ifølge Blå Kors' kommunikationschef, Thomas Røddik Korneliussen, skyldes, at det er blevet dyrere at være dansker.

»Priserne stiger på dagligvarer, benzin, el, vand og varme, og det har gjort det endnu mere barsk for dem, der i forvejen skulle vende den sidste 25-øre et par gange.«

Klaus Nørlem er generalsekretær for Dansk Folkehjælp kalder rekorden for »en ualmindelig skidt historie.«

Sammenlignet med sidste år er det i gennemsnit blevet 13.700 kroner dyrere at være børnefamilie ifølge Arbejdernes Landsbank.

B.T har gentagende gange kunne fortælle, hvordan historiske prisstigninger rammer Danmark, ligesom også inflationen er steget til tre procent - hvilket er det højeste i 10 år.

Og noget tyder altså på, at det er med til at presse danskernes pengepung - i visse tilfælde så meget, at de er nødsaget til at søge om julehjælp.

Ziga Friberg, der er leder af familiesektionen hos Røde Kors, er enig i, at det kan skyldes stigende priser, at antallet af ansøgere til julehjælp er steget.

Men hun peger også på en anden grund.

»Det er ikke længere på samme måde et tabu at række ud efter hjælp,« lyder fra Ziga Friberg.

Hos Blå Kors har over 8.600 danskere søgt om julehjælp, og det er »det er det højeste antal nogensinde« fortæller Thomas Røddik Korneliussen, der oplyser, at Blå Kors sidste år havde lidt mere end 7.400 ansøgere.

Også hos Røde Kors og Dansk Folkehjælp har man registreret det højeste antal ansøgere nogensinde. Noget, som Klaus Nørlem, generalsekretær for Dansk Folkehjælp, overfor B.T før har kaldt for »en ualmindelig skidt historie.«

Allerede en uge inden fristen for ansøgning til julehjælp udløb havde over 15.000 danskere søgt om det gennem Dansk Folkehjælp.