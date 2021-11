Julen varer længe, og koster som bekendt mange penge.

Det vidner en trist rekord om. Ansøgninger til julehjælp, som fattige og udsatte familie kan søge, har nemlig aldrig været så højt som nu.

De fleste drømmer om julemad på bordet, og gaver under træet, når kalenderen viser 24. december.

Men for nogle familier kræver det en håndsrækning, hvis den drøm skal gå i opfyldelse. Det er nemlig langt fra alle, der har råd, og derfor må de søge Julehjælp.

Og generalsekretær for Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem, kalder det historiske høje ansøgertal for »en ualmindelig skidt historie:«

»Vi er overrasket over antallet af ansøgere. Det er en ualmindelig skidt historie at sætte ny danmarksrekord, uanset hvad man synes om fattigdom i Danmark.«

1. november blev der åbnet op for ansøgninger til dette års Julehjælp, som fattige og udsatte familier kan søge hele måneden ud. Og allerede nu - en uge inden december - er ansøgertallet rekordhøjt.

I skrivende stund har 15.093 familier nemlig søgt om Julehjælp, og der er fortsat en uge tilbage, hvor fattige børnefamilier kan søge. Det er mere end sidste år, hvor tallet var lidt over 15.000.

»Sidste år vendte corona op og ned på alting, og derfor var antallet så højt. Men i år havde vi regnet med noget andet,« fortæller Klaus Nørlem og uddyber:

»Dansk økonomi har det bedre, så vi havde regnet med, at antallet af ansøgninger ville stagnere.«

Fakta om julehjælpen Julehjælp 2021 har en samlet værdi af kr. 1.800 pr. familie og består af: - Julemad og kolonialvarer til en værdi af 800 kr.

- 1 x gavekort til indkøb af gaver til familiens børn til en værdi af 1.000 kr.

Klaus Nørlem fortæller, at omkring 40 procent af ansøgerne har oplevet, at coronakrisen har gjort deres omkostninger større. Og omkring fem procent søger om Julehjælp, fordi de har mistet deres job under krisen.

»Mange giver udtryk for, at de er mere økonomisk presset end nogensinde før,« fortæller Nørlem.

Der er deadline for ansøgning til Julehjælp 30. november.

Hvis du ønsker at hjælpe danskere, der ikke har råd til at holde jul, kan du donere penge her.