Beskeden fra podcastvært og debattør Anne Kirstine Cramon er klar og kontant, når det kommer til dele af advokat Mette Grith Stages forsvar af den nu dømte Thomas Thomsen i drabet på Mia Skadhauge.

»Jeg synes, at det er slutshaming, når man spørger et vidne, der har været stalket af den tiltalte og har fået klippet sine bremsekabler over af ham, hvorvidt hun har sendt nøgenbilleder til ham, imens de har været i et forhold med fuldt samtykke,« siger hun til B.T. onsdag

Mette Grith Stage kan dog overhovedet ikke genkende den kritik, som hun bliver udsat for.

»Grunden til, at jeg stillede det spørgsmål til vidnet, var fordi anklageren forinden havde stillet vidnet spørgsmål til hendes og min klients sexliv, selvfølgelig med det formål at påvise, at min klient havde underlige tilbøjeligheder. Vidnet fortalte, at min klient på et tidspunkt ville filme hende, hvilket hun ikke brød sig om. Mit formål med spørgsmålet var at påvise, at der ikke var noget opsigtsvækkende eller aparte herved, idet nøgenfotos også var en normal del af deres forhold,« forklarer Mette Grith Stage.

Anne Kirstine Cramon kritiserer også Mette Grith Stage for at have haft fokus på Mia Skadhauges fremtoning.

»Det er slutshaming at arbejde ud fra den præmis, at fordi man er fuld, glad og kyssende i byen, at man så også indlader sig til sex med en fremmed mand i en skov,« siger hun.

Men Mette Grith Stage kan igen ikke genkende kritikken af hendes arbejde.

»Jeg synes faktisk, at det er helt urimeligt. Det bærer tydeligt præg af, at hun ikke har overværet retssagen. Da jeg i min procedure kom med nogle betragtninger om Mias fremtoning og sindstilstand, umiddelbart inden hun satte sig ind i bilen, var det for at underbygge min klients forklaring om, hvordan han opfattede Mia.«

»Jeg var meget bevidst om, at der var tale om et følsomt emne, særligt for de pårørende, og derfor sagde jeg, at det på ingen måde skulle opfattes som en tilsværtning af Mia, og at det alene var udtryk for en ung pige, der var glad og beruset og i byen,« siger hun til B.T.

»Jeg har på intet tidspunkt antydet, at Mia selv var 'ude om det',« siger hun til B.T.

Forsvarer Mette Grith Stage stiller sig uforstående, når det kommer til kritikken fra Anne Kirstine Cramon. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mette Grith Stage fortæller, at man som forsvarsadvokat er forpligtet til at varetage sin klients interesser.

»Hvis jeg havde ignoreret, hvad flere vidner havde forklaret, og hvad man kan se på videoen fra værtshuset, så havde det været en tilsidesættelse af min pligter overfor min klient og dermed af god advokatskik. Det har aldrig været min intention af fremstille Mia som én, der var 'løs på tråden'.«

»Jeg er meget overrasket over, at et så oplyst og velbegavet menneske som hende har den opfattelse og ikke kan forstå, hvad min rolle er,« siger Mette Grith Stage.

Anne Kirstine Cramon mener, at forsvarer Mette Grith Stage har begået et karaktermord på offeret Mia Skadhauge under retssagen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Anne Kirstine Cramon holder fast i, at man bør tænke over den måde, man fremstiller mulige ofre for seksualforbrydelser i retssager - uanset om man så forsvarer den anklagede part.

Der er jo tale om en retssag, hvor advokaten skal tale sin klients sag bedst muligt. Skal advokaten virkelig have samfundets opfattelse af spørgerækken in mente, når retssagen er i gang?

»Den måde, vi taler om seksualforbrydelser i retssager på, er også en afspejling af, hvordan vi taler om seksualforbrydelser i samfundet. Der er mange punkter, hvor vi i 2023 er blevet klogere på, hvordan både ofre og seksualforbrydere opfører sig. Det skal vi selvfølgelig have med ind i retslokalerne.«

Tidslinje Mia-sagen 6. februar 2022

Mia Skadhauge Stevn forsvinder efter en bytur i Jomfru Ane Gade, efter hun har været i byen med nogle venner. 7. februar 2022

Nordjyllands Politi efterlyser Mia Skadhauge Stevn. Samme dag oplyser politiet, at Mia er set stige ind i en bil tæt på Jomfru Ane Gade – nærmere betegnet gaden Vesterbro i Aalborg. Her satte hun sig ind i en mørk personbil, der senere viste sig at være en sort Golf 2,0 tdi fra 2015. 8. februar 2022

Efterforskningen fortsætter på højtryk. Vicepolitiinspektør Frank Olsen fortæller på et pressemødet, at de har modtaget over 100 henvendelser fra offentligheden om den mørke bil. 9. februar 2022

Kort før middag anholder Nordjyllands Politi to personer samtidig i en større politiaktion. De to 36-årige mænd sættes begge i forbindelse med drabet – den ene er senere blevet renset fuldstændig i sagen. 10. februar 2022

De to bliver fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg. Den ene, der i dag er komplet renset af politiet, bliver løsladt af dommeren. Den anden 36-årige mand bliver varetægtsfængslet i fire uger og sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn. Om aftenen 10. februar fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen på et pressemøde, at man nu har fundet ligrester i Dronninglund Storskov, Man formoder, at de stammer fra Mia Skadhauge Stevn. Politiet har siden anholdelserne arbejdet ved Hammer Bakker og Dronninglund Storskov. 12. februar

Retsmedicinske undersøgelser viser, at det er ligresterne fra den 22-årige kvinde Mia Skadhauge Stevn, der blev fundet 10. februar. 4. marts

Mia Skadhauge Stevn bliver bisat fra Budolfi Kirke i Aalborg.

Men mener du, at forsvareren også har til opgave at skulle fremstille et eventuelt offer i det bedste lys muligt. Det må vel være op til forsvareren at fremstille sagen på den måde, som klienten mener, at det er foregået.

»Forsvareren må selvfølgelig lave det forsvar for sin klient, som hun finder bedst muligt, men jeg synes også, at det er helt i orden at anfægte den måde, kvinder ofte bliver fremstillet i sager, hvor der er seksualforbrydelser.«

38-årige Thomas Thomsen blev onsdag kendt skyldig i drabet på Mia Skadhauge.

»Der vil jeg mene, at der af og til bliver talt mod bedre vidende, når man fremstiller ofre som medskyldige ved at have opført sig indladende,« siger Anne Kirstine Cramon.

Mette Grith Stage fortæller videre, at hun valgte at tage kontakt til Anne Kirstine Cramon tirsdag aften, efter en veninde havde gjort hende opmærksom på nogle opslag på Instagram, hvor podcastværten skriver, at Mette Grith Stage under retssagen har udøvet et karaktermord på offeret, Mia Skadhauge, og slutshamet hende.

»Det valgte jeg at gøre, fordi jeg blev stødt og ked af det lys, hun stillede mig i, for det synes jeg ikke er rimeligt. Hun svarede i en god og ordentlig tone, men vi blev ikke enige.«

Thomas Thomsen blev blandt andet kendt skyldig i drabet på Mia Skadhauge onsdag.

Domsafsigelsen er sat til torsdag.