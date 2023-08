Så sent som i sidste års nytårstale, fik de en hilsen af dronning Margrethe.

Men det danske mindretal i Sydslesvig er ikke inviteret til prins Christians store fødselsdagsfest den 15. oktober.

Tirsdag afslørede Kongehuset i en pressemeddelelse, at man vil fejre prins Christians 18-års fødselsdag med et stort gallataffel på Christiansborg Slot.

Ud over repræsentanter fra landets ungdomsorganisationer, samt unge, der har markeret sig inden for sportens, kunstens og kulturens verden, vil Kongehuset i samarbejde med landets kommuner invitere op mod 200 unge fra Rigsfællesskabet.

Dronning Margrethe under et besøg i Flensborg i 2019. Foto: Axel Heimken/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe under et besøg i Flensborg i 2019. Foto: Axel Heimken/AFP/Ritzau Scanpix

Det betyder, at hver af Danmarks kommuner – samt Grønland og Færøerne – får mulighed for at udvælge to 18-årige til at deltage i gallataflet.

Men altså ingen fra det danske mindretal i Sydslesvig, skriver Flensborg Avis, der forgæves har forsøgt at få en kommentar fra Kongehuset.

'Flensborg Avis har rettet henvendelse til kongehusets kommunikationsafdeling, som ikke har yderligere kommentarer til sagen, men henviser til pressemeddelelsens præcise ordlyd. Her fremgår det, at det kun er unge fra det danske rigsfællesskab, som bliver inviteret og dermed ikke unge fra Sydslesvig, som årligt modtager en hilsen fra dronning Margrethe i hendes nytårstale og i øvrigt nyder opmærksomhed fra det danske kongehus,« skriver avisen.

Udover et stort gallataffel vil prins Christians 18-års fødselsdag blive fejret med en balkon-hilsen fra Amalienborg.

Prins Christian da han tidligere i år løb Royal Run. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Christian da han tidligere i år løb Royal Run. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Den 14. november vil prins Christian efterfølgende deltage i et møde i Statsrådet, hvor han vil afgive en såkaldt højtidelig erklæring om at ville overholde grundloven. Derefter vil han kunne udpeges som rigsforstander.