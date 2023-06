»Kongehuset har i samråd med Statsministeriet besluttet, at Hans Kongelige Højhed Prins Christian ikke tildeles årpenge, før han fyldet 21 år i efteråret 2026, medmindre Hans Kongelige Højhed inden da måtte være blevet tronfølger.«

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

Kongehuset skriver på Instagram, at prins Christians hovedprioritet i det kommende år vil være færdiggørelsen af hans gymnasiale uddannelse, og at der derfor »først søges om opbakning i Folketinget til en lov om årpenge, når Prinsen fylder 21 år eller ved et eventuelt tronskifte, hvis det finder sted inden«.

Det oplyses også, at det først forventes, at prins Christian i højere grad vil indgå i officielle sammenhænge for Kongehuset, når han fylder 21 år, men at dette også afhænger af, hvor han på daværende tidspunkt befinder sig i sit uddannelsesforløb.

Både dronning Margrethe og kronprins Frederik begyndte at modtage apanage, da de fyldte 18 år, men de var dog også begge tronfølgere.

Da prins Christians far, kronprins Frederik, fyldte 18 år i 1986, blev han tildelt en årlig apanage på 920.000 kroner. Ifølge Danmark Statistiks forbrugerprisindeks svarer de 920.000 kroner i 1986 til til cirka 2 millioner kroner i dag.

B.T. har tidligere, gennem en YouGov-undersøgelse, spurgt danskerne, hvor enig eller uenig de var i, at prins Christian i anledning af sin 18-års fødselsdag burde modtage en årlig apanage på cirka 2 millioner kroner.

Hertil svarede 38 procent, at de var helt uenige, men 18 procent var delvist enige. Alt i alt var kun 24 procent delvist- eller helt enige.

Der er sket store ting i Kongehuset på det seneste, hvor dronning Margrethe er stoppet med at ryge. Det kan du høre mere om i den seneste udgave af 'Kongehuset Bag Kulissen':