Grev Ingolf og grevinde Sussie kan sagtens lade champagnepropperne springe. For de har oplevet det, som mange nok vil kalde en temmelig succesfuld auktion.

Da 39 af grevens ting mandag var under hammeren, indkasserede de nemlig langt mere end forventet.



Hele 844.000 kroner indbragte grevens indbo, hvoraf flere dele var arvestykker fra grev Ingolfs farfar Christian X.



Og det er langt mere end de 486.000 kroner, som auktionshuset Bruun Rasmussen havde vurderet tingene til.



Grev Ingolf med sin kone, grevinde Sussi.



Der var da også stor interesse for tingene, der både blev solgt på en netauktion samt på en live auktion hos Bruun Rasmussen i Bredgade i København.



Blandt andet fik grev Ingolf mere end det dobbelte af vurderingen for maleriet 'Det franske Skruelinieskib Napoleon på Rheden af Beikos i Bospherus' af Anton Melbye.



Maleriet fra 1856 har tidligere tilhørt Frederik VIII og Christian X og har hængt på Amalienborg. Det var vurderet til mellem 100.000 og 150.000 kroner, men en køber var så ivrig for at erhverve det kongelige maleri, at det blev solgt for hele 300.000 kroner.

Dette maleri af Anton Melbye har blandt andet tilhørt kong Frederik VIII (1843–1912) og dronning Lovisa af Danmark (1851–1926), og har tidligere hængt på Amalienborg.

Hos Bruun Rasmussen er man meget begejstret for den store interesse for grevens ting:

»Jeg er glad for, at der var så stor interesse for grevens effekter og den historie, der nu følger med hos de nye ejere. Det er et højt tilfredsstillende resultat, og jeg er tilfreds på Grevens vegne«, lyder det fra Martin Hans Borg, der er chefekspert i kongelige samleobjekter hos Bruun Rasmussen.

Grev Ingolf, der er fætter til dronning Margrethe har valgt at sælge ud af sit indbo, efter han er flyttet ud af sit store gods, Egeland, ved Kolding.

Ifølge grev Ingolf er det en nødvendighed efter flytningen.

Grev Ingolf og grevinde Sussie.

»Det er, fordi der ikke er plads til det hele. Når vi går ned på det halve af det hus, vi kommer fra, så er der jo nogle ting, der ikke er plads til,« forklarede han til B.T. inden auktionen.

Det var før jul, at greven og hans hustru, grevinden Sussie af Rosenborg, flyttede ud af hovedbygningen på godset Egelund for i stedet at slå sig ned i en nybygget arkitekttegnet etplansvilla på et stykke af godsets jord, som de har udstykket.

Flytningen var blevet nødvendig, da den 83 årige greve havde fået svært ved at forcere godsets mange trapper i den 600 kvadratmeter store hovedbygning. Det forklarede han til B.T. i oktober.

»Jeg er blevet for gammel til at gå på trapper. Så vi skal ned i stuen,« lød det fra greven, der lider af lungesygdommen KOL, ligesom han tidligere er blevet opereret for kræft i den ene lunge.

Martin Hans Borg, chefekspert i kongelige samleobjekter hos Bruun Rasmussen, med nogle af de ting, som grev Ingolf har sat til salg.

Og nu er det altså blevet nødvendigt at sælge ud af nogle af de mange kongelige arvestykker, som greven blandt andet havde arvet fra sine forældre arveprins Knud og arveprinsesse Caroline-Mathilde.

Grev Ingolf, der blev født som prins Ingolf, stod i mange år til en dag at arve den danske trone. Hans far arveprins Knud var lillebror til Frederik IX, og da Frederik den IX som bekendt kun fik døtre, og der var mandlig arvefølge, så det i mange år ud til, at grev Ingolf en dag ville blive konge.

Men i 1953 blev tronfølgeloven ændret, så prinsesse Margrethe kunne blive tronfølger.

Og da prins Ingolf i 1968 giftede sig borgerligt, mistede han arveretten til den danske trone og retten til at kalde sig prins. Han blev i stedet greve.

Grev Ingolf flyttede til Egeland Gods ved Kolding, hvor han blev landmand.

Men selvom flytningen fra godset nu har ført til, at han har måttet sælge ud af arvestykkerne, så tager grev Ingolf det hele meget afslappet:

»Det må man sige er o.k.,« siger han og fortæller, at flytningen er gået, som den skulle, og han og grevinde Sussie har fået indrettet det nye hus godt.