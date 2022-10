Lyt til artiklen

Han har boet der siden 1956, men snart er det slut. Trapperne volder problemer, og derfor må grev Ingolf og hans kone, grevinde Sussi, snart flytte fra deres gods.

I stedet skal de flytte ind i et nybygget hus, som de haft arkitekter til at tegne. Men det bliver ikke en let flytning.

Det fortæller grev Ingolf, der har boet på godset Egeland nord for Kolding i 66 år.

»Det bliver underligt. Det bliver svært,« siger han over telefonen til B.T.

Grev Ingolf af Rosenborg og grevinde Sussie af Rosenborg ved ankomsten til Det Kongelige Teater før festforestillingen under fejringen af Dronningens 50-års regeringsjubilæum i København lørdag 10. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Grev Ingolf af Rosenborg og grevinde Sussie af Rosenborg ved ankomsten til Det Kongelige Teater før festforestillingen under fejringen af Dronningens 50-års regeringsjubilæum i København lørdag 10. september 2022. Foto: Ida Marie Odgaard

Den 82-årige greve forklarer, at årsagen til, at han skal flytte, er, at alderen efterhånden har sat sine spor.

Og derfor er det blevet for svært at forcere de mange trapper i godsets hovedbygning, der har 18 værelser fordelt på 600 kvadratmeter.

»Jeg er blevet for gammel til at gå på trapper. Så vi skal ned i stuen,« siger greven, der lider af lungesygdommen KOL, ligesom han tidligere er blevet opereret for kræft i den ene lunge.

Hvordan går det med helbredet?

Grev Ingolfs gods set oppefra. Foto: google earth Vis mere Grev Ingolfs gods set oppefra. Foto: google earth

»Det kunne godt have været bedre.«

Men De har ikke fået det værre?

»Nej, det har jeg heldigvis ikke. Det går fremad,« lyder det fra greven.

Det nye hus ligger i godsets baghave, da greveparret har udstykket et stykke af deres grund til at bygge nyt.

Kronprinsesse Mary, grev Ingolf og grevinde Sussie efter præsentationen af årets Julemærke på Københavns Rådhus 29. oktober 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary, grev Ingolf og grevinde Sussie efter præsentationen af årets Julemærke på Københavns Rådhus 29. oktober 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

De forventer at kunne flytte ind inden november. Derefter skal godset sættes til salg. Og det bliver heller ikke nemt for grev Ingolf.

»Det bliver underligt, men sådan skal det jo være. Jeg er afklaret med det – mere eller mindre,« siger grev Ingolf og tilføjer:

»Jeg kommer til at savne hele stedet og bygningerne. Men sådan er det. Det bliver jo spændende at flytte.«

Han kan dog glæde sig over, at han formentlig kan se frem til at tjene en pæn del på godset, som han ifølge skødet gav 2,8 millioner kroner for, da han købte det i 1968.

Grev Ingolfs gods Egeland. Foto: google earth Vis mere Grev Ingolfs gods Egeland. Foto: google earth

Selvom det nye hus med sine 300 kvadratmeter kun er halvt så stort som deres nuværende bolig, så håber greveparret, at der bliver plads til alle deres gamle arvestykker i det nye hus. Og dem er der en del af.

I april fortalte greven i et længere interview, der blev bragt i Egtved Posten, at han blandt andet har mange gamle slægtsmalerier af de kongelige:

»Her er min morfar og mormor. Christian X hænger der, og her kan I se Christian IX. Og ja, regimentsbilleder har også sin plads i huset. Det er en arv fra Christian X. Vi har alle skullet være med i militæret. Sådan er det bare,« fortalte han dengang

Mens grev Ingolf gerne fortæller om sit nye hus, har han ikke lyst til at kommentere sagen om prins Joachims børn, der fra nytår får frataget deres titler som prinser og prinsesse.

Prins Ingolf som barn på Sorgenfri Slot, hvor han voksede op. Foto: scanpix Vis mere Prins Ingolf som barn på Sorgenfri Slot, hvor han voksede op. Foto: scanpix

»Nej, det har jeg ingen kommentarer til. Det er deres private liv deroppe. Eller dernede, er det vel,« siger han.

I interviewet med Egtved Posten kommer greven ellers lidt ind på, hvordan han havde det, da han i en alder af 13 år fik at vide, at han ikke længere skulle være konge, og at titlen som prins blev erstattet med en grevetitel, da han giftede sig borgerligt.

»Det skulle man lige vænne sig til,« lød det dengang fra grev Ingolf, der dog ikke har lyst til at uddybe det yderligere til B.T.

»Det har jeg glemt alt om, hvordan og hvorledes,« siger han og tilføjer, at han er ganske godt tilfreds med sit liv, som han synes har været godt.

Forsvarets militærparade-udstilling onsdag maj 5, 2004, på Langeliniekajen til ære for det kommende kronprinsepar. Her er det grevinde Sussie og grev Ingolf af Rosenborg. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Forsvarets militærparade-udstilling onsdag maj 5, 2004, på Langeliniekajen til ære for det kommende kronprinsepar. Her er det grevinde Sussie og grev Ingolf af Rosenborg. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det er jeg. Så absolut da. Der har jeg ikke noget til gode,« lyder det fra greven, der allerede som barn drømte om at blive landmand.

Grev Ingolf er i dag gift med 64-årige grevinde Sussi, der er advokat og grevens anden kone. Parret mødtes, efter grevens første kone, Inge Terney, døde i 1996. Grev Ingolf har ingen børn.