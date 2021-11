Kronprins Frederik viste sig som en sand støtte for sin mor i Berlin.

Torsdag besøgte Dronningen og Kronprinsen Stiftung Flucht i Berlin, der er et dokumentationscenter, som viser flygtninges historie.

Her skulle dronning Margrethe møde en tysk flygtning, Hans Schiller, hvis forældre var del af et tysk mindretal fra Litauen, der blev udvist af Tyskland efter Anden Verdenskrig. Schiller flygtede til Danmark og boede i Oksbøllejren indtil 1948.

Men da Dronningen skulle stille op til fotografering med Hans Schiller, drillede hendes mundbind gevaldigt. Først hjalp kronprins Frederik hende med at få det af.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik med den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, og hans hustru Elke Büdenbender. Til højre er det Hans Schiller. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronning Margrethe og kronprins Frederik med den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier, og hans hustru Elke Büdenbender. Til højre er det Hans Schiller. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men da det endelig lykkedes, røg hendes høreapparat med.

Det fik Kronprinsen til at forsøge at hjælpe sin mor igen. Denne gang ville han afskærme sin mor for fotograferne, så ingen kunne se, hvad der skete.

»Skal jeg lige stå foran dig,« sagde han.

Men Dronningen har intet at skjule og afviste pænt.

»Vi har ikke nogen hemmeligheder her,« sagde hun.

Og så satte hun selv høreapparatet på plads igen.

Også da Dronningen skulle møde Hans Schiller, måtte Kronprinsen hjælpe sin mor med at finde vej.

Dronningen besøger musikkonservatoriet Barenboim-Said-Akademie, der tilbyder bachelorgrader og diplombeviser i musik. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Dronningen besøger musikkonservatoriet Barenboim-Said-Akademie, der tilbyder bachelorgrader og diplombeviser i musik. Foto: Mads Claus Rasmussen

81-årige dronning Margrethe har haft en travl torsdag, der allerede begyndte i Pierre Boulez Saal i formiddags, hvor hun overværede en smuk koncert. Besøget markerede en fireårig samarbejdsaftale mellem Statens Kunstfond og Pierre Boulez Saal, der giver danske komponister mulighed for at opføre deres musik for tyskere.

Derefter gik turen videre til Litteraturhaus, hvor Dronningen overværede et foredrag om Herman Bangs betydning for dansk, europæisk og tysk litteratur. En del af foredraget handlede også om Herman Bangs homoseksualitet. Dronningen afslørede også en mindeplade for Bang.

Dronning Margrethe afslører en mindeplade for Herman Bang. Foto: POOL Vis mere Dronning Margrethe afslører en mindeplade for Herman Bang. Foto: POOL

Dagen bød dog også på en skuffelse. Fredag flyver Dronningen nemlig alene videre til München for at afslutte statsbesøget i Bayern. Men på grund af skyhøje smittetal i det sydtyske valgte ministerpræsidenten, Markus Söder, at aflyse statsbanketten, der skulle afvikles fredag aften.

»Det er vores værters beslutning at aflyse. Vi følger selvfølgelig også med i coronaudviklingen i Bayern, så vi har fuld forståelse for, at det er den beslutning, de tager, når de er i den situation, de er. Det er selvfølgelig ærgerligt, men der er stadig nogle spændende punkter på programmet,« sagde den danske ambassadør, Susanne Hyldelund, til B.T.

Tyskland oplever rekordmange coronasmittede overalt i landet lige nu. Over 50.000 er smittet det seneste døgn. Samtidig stiger antallet af indlagte.

Fredag formiddag er der pressemøde med Dronningen, og B.T. dækker mødet direkte klokken 9.45.