Et gavlmaleri fyldt med AaB-referencer er ikke nogen god idé. Ikke engang i Aalborg.

Sådan lyder det fra det radikale medlem af byrådet i Aalborg Daniel Nyboe Andersen.

I et længere opslag på sin Facebook-side kritiserer han, at By- og Landskabsudvalget netop har godkendt at udvide rammerne for, hvem der kan få lov at pryde de aalborgensiske husgavle. AaB har nemlig ansøgt om at lave et gavlmaleri i Reberbansgade blot et stenkast fra AaBs hjemmebane.

»Det kunstneriske skal være i højsædet, når vi giver tilladelser til gavlmalerier. Byens gavle skal ikke ændre karakter fra international kunst, som vi alle sammen kan være stolte af, til et smuthul, hvor vi giver tilladelse til gigantiske reklamer, der ikke ville blive godkendt under normale omstændigheder,« skriver han blandt andet i sit lange opslag.

Daniel Nyboe Andersen har siddet i byrådet i Aalborg siden 2006. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Daniel Nyboe Andersen har siddet i byrådet i Aalborg siden 2006. Arkivfoto. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

AaB sendte 16. februar ansøgningen om at få lov at lave et gavlmaleri. På mødet i By- og Landskabsudvalget 7. april blev en tilføjelse til kriterierne for gavlmalerier godkendt, som baner vejen for, at kulturelle institutioner i Aalborg kan få lov at pryde husgavlene.

Men det mener Daniel Nyboe Andersen er i konflikt med et af de oprindelige kriterier, der netop siger, at malerierne ikke må fremstå som reklamer.

»Det devaluerer den oprindelige beslutning. Og der står også i indstillingen, at den her ændring vil danne præcedens for fremtidige gavlmalerier. Man er simpelthen ved at sænke barren for, hvad vi kan stå kunstnerisk inde for,« siger han til B.T.

Ser du det som en glidebane?

»Nej, for vi er helt nede for enden af glidebanen med det samme.«

Daniel Nyboe Andersen var selv med til at vedtage retningslinjerne for gavlmalerierne i Aalborg tilbage i 2014.

Siden er malerierne blevet et varetegn for Aalborg og har fået international opmærksomhed af blandt andre National Geographic, der har filmet dem til et program, der bliver vist senere i år.

Gavlmaleri på Absalonsgade i Aalborg. Foto: Rasmus Krøll / B.T. Vis mere Gavlmaleri på Absalonsgade i Aalborg. Foto: Rasmus Krøll / B.T.

Den radikale politiker afviser, at hans skepsis bunder i, at fodbold ikke er finkulturelt nok for Radikale Venstre og understreger i samme ombæring, at han intet har imod AaB.

»Jeg har fejret mesterskaber med dem, jeg har haft mine børn med på stadion. AaB er jo en af de ting, Aalborg er mest kendt for,« siger Daniel Nyboe Andersen.

Men hvis AaB er en vigtig kulturinstitution, hvorfor så ikke vise dem frem for borgere og besøgende i byen?

»Det skal vi også gøre, men på en anden måde. Hvis AaB ikke synes, de har nok muligheder for at vise sig frem, så må vi jo sætte os ned og snakke med AaB om det. Jeg har ikke svaret på stående fod.«

Til trods for sin sympati for den bolsjestribede Aalborg-klub, så ligger byrådspolitikerens fodboldhjerte dog et helt andet sted i landet.

Hvem holder du egentlig selv med?

»Jeg holder med Brøndby. Det gør jeg, fordi min far spillede der til han var 17, så det er jeg opdraget til.«

AaBs ansøgning om et gavlmaleri skal nu behandles, inden det kan opføres.