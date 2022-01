Millioner af seere verden over vil til foråret rette øjnene mod Danmarks fjerdestørste by.

Både højtflyvende og håndholdte droner fra National Geographic har nemlig været forbi for at filme billeder til et at tv-kanalens allermest sete programmer, 'Europe from above'.

Det er gavlmalerier, som kameraerne har peget på. For dem er Aalborg efterhånden verdenskendte for – først og fremmest på grund af kunstnerne bag.

»De kunstnere, vi inviterer til at komme og male i Aalborg plukker vi fra øverste hylde ude i hele verden. Flere har lavet mere end 100 gavlmalerier ude i verden, de har flere millioner følgere og mange assistenter,« siger Lene Kirk.

Hun er initiativtageren bag projektet 'Out in the Open', som nu har ramt en af verdens største tv-kanaler, hvor det bliver en del af programmet.

Dette gavlmaleri kan ses på Klostermarksskolen i Aalborg. Vis mere Dette gavlmaleri kan ses på Klostermarksskolen i Aalborg.

»Dokumentaren er kanalens andet mest sete – med cirka 50 millioner seere. Der kommer fantastiske optagelser fra byen ud til hele verden. De er alle filmet med drone,« fortæller hun og uddyber:

»Aalborg, Læsø og Bornholm var dér, de kunne få de bedste optagelser fra. Ikke København eller Aarhus.«

Lene Kirk, der også ejer KIRK Gallery, fortæller, at de store kunstneres arbejde i Aalborg allerede har skabt meget opmærksomhed – uden for landets grænser.

Derfor fik hun i foråret et opkald fra National Geographic, som spurgte, om hun ville være cyklende guide i et dokumentarprogram gavlmalerierne i byen.

Centralt i Aalborg kan Joe Luratos gavlmaleri 'Good Luck, Kid' ses. Vis mere Centralt i Aalborg kan Joe Luratos gavlmaleri 'Good Luck, Kid' ses.

Det takkede hun ja til.

Opmærksomheden betyder selvsagt meget for den nyudklækkede cykelguide og initiativtager, men hun tror også, det giver byen en masse.

»Der er ingen tvivl om, at det sætter Aalborg endnu mere på verdenskortet. Byen er godt med, men det bliver endnu voldsommere, når Aalborg på én gang bliver blæst ud til millioner af seere. Jeg tror også, det kan give flere turister. «

'Out in the Open' startede op for 8 år siden, og siden da er der hver sommer blevet malet fem til otte nye gavlmalerier.

Programmet om Aalborgs gavlmalerier er med droner filmet over flere gange – og vises på National Geographic om cirka et halvt år.