Der er masser af både spørgsmål og spekulationer, om hvorfor og hvorhen 100.000 af borgernes skattekroner er forsvundet i Aalborg.

Den opsigtsvækkende pengestrøm mellem byggematadoren Jesper Skovsgaard og kommunen tegner et billede af vennetjenester, søforklaringer og en kommunaldirektør til skoleret.

Ifølge B.T.s oplysninger informerede kommunaldirektør Christian Roslev tirsdag byrådet om, at der, stik i mod den første udmelding, slet ikke er lavet en reklamefilm på TV 2-programmet 'Nybyggerne' for det betydelige pengebeløb.

Stik mod direktørens egen redegørelse få dage inden, hvor han har skrevet, at kommunen i 2017 overførte beløbet til byggematadoren, der gennem Metronome skulle sørge for en brandingvideo af Aalborg, som skulle vises i TV 2-programmet.

Men både TV 2 og Metronome afviser over for mediet Frihedsbrevet, at de har været involveret i nogen form for kampagnevideo.

Så hvad er pengene så gået til?

Flere byrådspolitikere fortæller til B.T., at mødet tirsdag reelt ikke gav klarhed over, hvad de 100.000 er brugt til. Kommunaldirektøren fortalte, at var tale om 'en generel eksponering' i tv-programmet. Men hvad det præcis dækker over, er fortsat uklart.

Derfor er politikerne senere på ugen blevet lovet indsigt i en række mailkorrespondancer, der måske kan kaste et klarere lys over sagen.

Hele det mudrede forløb startede, da flere eksperter i Frihedsbrevet kaldte pengeoverførsler mellem Jesper Skovsgaard og Aalborg Kommune, med borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i spidsen, for 'påfaldende' og endda antydede returkommission, fordi selvsamme Skovsgaard – imod lovens ånd, men ganske lovligt – overførte 50.000 kroner over tre omgange til borgmesterens parti.

Overførslerne skete i kommunalvalgsåret 2017. Her langede Aalborg Kommune først de omtalte 100.000 over disken til Jesper Skovsgaard. Og få måneder senere sendte byggematadoren så en fin 'gave' den anden vej – i form af 50.000 kroner til Socialdemokratiets lokalafdeling i Aalborg.

Støtten til byrådets største parti blev givet af tre omgange og med anonymiseret afsender. Dermed oversteg overførslerne ikke 20.000 kroner, som er den magiske grænse, man skal holde sig under, hvis man gerne vil være anonym.

De 50.000 kommer dog fra tre forskellige selskaber, der alle er ejet af Jesper Skovsgaard. Og ifølge Frihedsbrevet har Socialdemokratiet sågar selv hjulpet med opdelingen af pengene.

I en mailkorrespondance, Frihedsbrevet er i besiddelse af, fremgår det, at Thomas Kastrup-Larsen kort inden overførslen af de 100.000 kroner indkaldte til et møde med Jesper Skovsgaard, kommunaldirektør Christian Roslev, daværende rådmand for By- og Landskab Hans Henrik Henriksen (S) og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen. De to sidstnævnte har for nylig været hovedpersoner i andre kommunale sager.

I redegørelsen fra Christian Roslev, fremlagt for byrådet, bekræfter kommunaldirektøren, at mødet har fundet sted, og at de 100.000 kroner er sendt til Jesper Skovsgaards firma 2E Group. Men der findes intet referat fra mødet.

»Det vurderes, at det har været en god brandingværdi af Aalborg som by, og at seere i hele Danmark er blevet eksponeret for byens muligheder,« skrev Christian Roslev, der dog ikke forholdte sig til kampagnestøtten, som Jesper Skovsgaard sendte til Socialdemokratiet.

Thomas Kastrup-Larsen hævder over for Frihedsbrevet hverken at have fået personlige bidrag til valgkampen i 2017 eller 2021. Efterfølgende har borgmesteren sygemeldt sig med stress.

I en mail til B.T. aviser Jesper Skovsgaard alle anklager om returkommission. Han skriver blandt andet:

»De to aftaler har selvfølgelig ikke det fjerneste med hinanden at gøre og kan ikke sammenkædes.«

»Alle bidrag til Socialdemokratiets lokale valgkampagne gennem årene er naturligvis sket i overensstemmelse med regler for partibidrag på det tidspunkt, der er givet, hvilket også er bekræftet af eksperter, der er forespurgt. Der er således intet, der kan berettige til en kritik i den relation.«

I en forvirrende sag, hvor det har vært svært af få parterne til at udtale sig, er der dog stadig en lang række spørgsmål.

Er timingen mellem de to overførsler tilfældig? Hvis nej, vil det så nogensinde kunne bevises?

Hvad har skatteborgerne i øvrigt fået ud af de 100.000 kroner, der blev overført til Jesper Skovsgaard? Og vil byrådspolitikerne få et ordentlig svar på netop det, når de senere på ugen får endnu en redegørelse om branding-farcen fra 'Nybyggerne'.

B.T. følger sagen tæt.