Der bliver ved med at dukke tætte forbindelser op mellem borgmester i Aalborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen (S) og byggematador Jesper Skovsgaard.

For i 2014 sponsorerede Jesper Skovsgaard 450.000 kroner til et festfyrværkeri på borgmesterens foranledning i forbindelse med begivenheden Tall Ships Race året efter.

Dagen efter fik han en længe ventet byggetilladelse stemt igennem i byrådet på en omstridt byggegrund i Aalborgs velhaverområde Hasseris.

Det skriver Frihedsbrevet.

»Det er igen et eksempel på, at noget måske ikke er helt forkert, men at det ser forkert ud. Det kan ikke undgås, at det belaster næste gang, der er valg. Der er nogle, der vil tænke 'hvor mange stemmer har han købt sig til?'« siger 2. viceborgmester Vibeke Gamst (C).

Ifølge mediet rakte borgmester Thomas Kastrup-Larsen tilbage i 2014 ud til Jesper Skovsgaard på et tidspunkt, hvor byggematadoren afventede grønt lys til at bygge en række stærkt omdiskuterede boliger i Hasseris.

»Jeg synes ikke, der var nogen tungtvejende årsager til, at der skulle dispenseres fra lokalplanen. Jeg står ved, at man ikke skulle have givet tilladelse til det byggeri, og så måtte man finde sig i, at en entreprenør blev sur,« fortæller gruppeformand for Radikale Venstre i Aalborg Daniel Nyboe Andersen.

Han var til stede ved de demonstrationer, der var i forbindelse med den omstridte byggegrund tilbage i 2014.

Flere anonyme kilder med kendskab til forløbet fortæller uafhængigt af hinanden til Frihedsbrevet, at sponsoratet til fyrværkeriet efter deres opfattelse var for at smøre borgmesteren. Men i de dokumenter, Frihedsbrevet har delt med B.T., er der ingen steder, hvor sponsoratet kædes sammen med byggetilladelsen.

Det rejser dog spørgsmål om, hvorvidt økonomiske sponsorater til Aalborg Kommune kan give en fordel, når sager skal behandles i den kommunale forvaltning, siger Jesper Olsen, der er formand for Transparency International Danmark.

»Det er mærkværdigt, at borgmesteren pludselig spørger en virksomhed om et sponsorat på flere hundrede tusinde kroner, mens selvsamme virksomhed har en verserende byggesag hos kommunen, uanset om borgmesteren var vidende om den konkrete sag eller ej,« siger han til Frihedsbrevet og fortsætter:

»Det kan efterlade virksomheden med det indtryk, at en virksomhed kan opnå fordele ved at give sponsorater – eller at kommunen ser sit snit til at finansiere noget, som man ellers selv skulle have finansieret.«

Sagen kommer i kølvandet på, at Thomas Kastrup-Larsen i 2017 gav Jesper Skovsgaard 100.000 kroner for eksponering i forbindelse med programmet 'Nybyggerne'. Få måneder senere blev 50.000 kroner sendt retur til Socialdemokratiets afdeling i Aalborg.

Der er dog ingen, der kan redegøre for, hvordan de 100.000 er blevet brugt, fordi mødet mellem de to ikke er blevet journaliseret.

Det er mødet mellem Thomas Kastrup-Larsen og Jesper Skovsgaard i forbindelse med sponsoratet på de 450.000 kroner heller ikke.

»Nu står vi der igen. Uanset at der ikke er noget at komme efter, så skinner det tilbage på borgmesteren. I mit parti vil jeg foreslå, at vi kigger på, hvor nødvendigt det er for os med de sponsorpenge,« lyder det fra 2. viceborgmester Vibeke Gamst.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen har ikke yderligere kommentarer til historien, lyder det fra borgmesterens forvaltning.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Skovsgaard ad flere kanaler uden held. Jesper Skovsgaard er heller ikke vendt tilbage på Frihedsbrevets henvendelse.