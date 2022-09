Lyt til artiklen

Søren Pape Poulsen var i topform, da han holdt tale til Konservatives Landsråd lørdag formiddag. Men humoren, letheden og ikke mindst talestrømmen var en helt anden blot nogle minutter senere, da han mødte pressen.

Igen og igen blev Søren Pape Poulsen spurgt ind til historierne om sin mand Josue Medina Vasquez Poulsens falske beretninger om, at han er nevø til præsidenten i Den Dominikanske Republik, samt at han tilsyneladende slet ikke er jøde, som han ellers har fortalt offentligt.

Pape svarede ikke på ret meget. Han har selv på Facebook skrevet, at han har videregivet forkerte oplysninger i god tro. Han ville lørdag ikke uddybe hvilke oplysninger, der er tale om.

Pape svarede dog konkret på et enkelt konkret spørgsmål, som B.T. stillede.

Nemlig om Pape både kan være Danmarks statsminister og samtidig gift med Josue Medina Vasquez Poulsen.

»Selvfølgelig kan jeg det,« svarede Pape.

B.T. spurgte også om hvordan Pape – i sin mulige egenskab af statsminister – kunne holde politiske møder med andre statsledere, for eksempel Israels premierminister og samtidigt have sin mand ved sin side, som har turneret med en falsk historie om at være jøde.

Pape svarede, at han håbede de kunne diskutere politik alligevel, hvis de sad til sådan et møde.

Søren Pape Poulsen har selv til en konference i Folketinget, fortalt at hans mand havde fået en jødisk opvækst og kom i synagogen hver søndag.

Det er angiveligt helt forkert, da han slet ikke er jøde, men Pape afviste at svare pressen konkret.

Det er ikke første gang, at der er blæst om Søren Papes mand.

Tidligere har Papes ægtefælle fået en dom for spritkørsel med en promille på 1,25 samt været i slagsmål på en bar.

Søren Pape fører i meningsmålingerne, hvor de fleste målinger spår en blå valgsejr og hvor Konservative ligger med et solidt forspring til Venstre, som blå bloks største borgerlige parti.

Der er dog ikke kommet nye meningsmålinger efter afsløringen om, at Papes mand havde turneret som jøde, selvom han tilsyneladende er kristen.