Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I Dansk Folkeparti kæmper de lige nu mere for sig selv end for partiet.

Sådan lyder den barske dom fra Kristian Thulesen Dahl i et interview med B.T., efter at han fredag meldte ud, at han ikke har tænkt sig at genopstille ved næste folketingsvalg.

I hvert fald ikke for Dansk Folkeparti.

Men Kristian Thulesen Dahl afviser, at han – i hvert fald lige nu – har planer om at blive en del af det Inger Støjberg-parti, som meget lige nu tyder på er ganske få dage fra at blive til virkelighed.

»Jeg har valgt at sige, at jeg lige nu holder øjne og ører åbne i forhold til min fremtid,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Ifølge Kristian Thulesen Dahl traf han først den endelig beslutning om, at han ikke vil genopstille for Dansk Folkeparti for tre dage siden.

En beslutning, der har én central ting til fælles med en af anden af hans afgørende erkendelser i det sidste turbulente år. Den starter med Pia Kjærsgaard.

»Da jeg ser, at Pia har stået til et arrangement og sagt, at der var ro i partiet, men at vi bare manglede at at få ro på mig, vidste jeg, at der ikke var nogen vej tilbage,« siger Kristian Thulesen Dahl med henvisning til at Pia Kjærgard torsdag hos B.T. i kraftige vendinger efterlyste, at Thulesen Dahl definitivt meldte ud, om han havde tænkt sig at blive i Dansk Folkeparti eller ej.

»Det er klart, at der ligger et længere forløb og mange overvejelser bag, men det var dér, det blev for svært for mig at tro på, at vi kunne komme ind i en god gænge igen,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Kristian Thulesen Dahl har endnu ikke afgjort, om han er en del af dansk politik efter næste folketingsvalg. Foto: Julie Øjerson Frederiksen Vis mere Kristian Thulesen Dahl har endnu ikke afgjort, om han er en del af dansk politik efter næste folketingsvalg. Foto: Julie Øjerson Frederiksen

Han peger dog også på et andet og tidligere tidspunkt som dér, hvor han reelt mistede troen på, at han havde en fremtid i Dansk Folkeparti.

Nemlig afstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni, hvor Thulesen Dahl melder afbud til DF's valgfest på Christiansborg for i stedet at være sammen med sin familie.



»Der sker noget, da jeg sidder og ser på fjernsynet, at Morten Messerschmidt står på tv og undrer sig over, at jeg ikke er der,« siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:

»Det er jo komisk, at en historie om, at jeg holder valgaften hjemme ved min familie bliver breaking news på en valgaften. Det gør den, fordi Morten i stedet for at snakke med mig går på tv og gør et stort nummer ud af af,« siger Kristian Thulesen Dahl.

»Jeg finder senere ud af, at Morten har vidst i nogle timer, at jeg ikke kom. Men jeg kan se på min telefon, at han ikke har forsøgt at ringe eller skrive for lige at høre, om der måske var en god grund til, at jeg ikke kom.«



Set udefra virker det på det her tidspunkt til, at I reelt har givet op på som parti at stå bare lidt sammen for at undgå at alt bliver udlagt et udtryk for et parti i opløsning?

»Man kan frygte, at der sidder en del derude og tænker, at det i virkeligheden er dér, vi er nået til. Man kan sige, at der er meget lige nu, der handler om personerne selv og hvordan alt ser ud i stedet for en tro på, at vi skal arbejde sammen for partiet.«

Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard under fødselsdagsreception i Fællessalen på Christiansborg, tirsdag den 22 februar 2022. for Pia Kjærsgaard, stifteren af Dansk Folkeparti fylder 75 år onsdag den 23. februar 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard under fødselsdagsreception i Fællessalen på Christiansborg, tirsdag den 22 februar 2022. for Pia Kjærsgaard, stifteren af Dansk Folkeparti fylder 75 år onsdag den 23. februar 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Thulesen Dahl beskriver sit forhold til Morten Messerschmidt som værende »meget bedre end mange måske går rundt og tror.«

De to er forskellige, men de har en gensidig respekt for hinanden, forklarer han. Derimod har forholdet til partistifter Pia Kjærsgaard nået et lavpunkt.



Thulesen Dahl nævner Pia Kjærsgaards opførsel ved Dansk Folkepartis årsmøde i september 2021 som det tidspunkt, hvor det stod klart for ham, at konfliktniveauet i partiet var så højt, at det begyndte at blive for svært at få rettet igen.

I ugerne op til årsmødet ville Pia Kjærsgaard ikke afvise opfordringerne fra dele af DF-baglandet om at stille op i kampvalg mod Thulesen Dahl.

»Jeg måtte stå som komiske Ali og sige til alle journalisterne, at det vel nok var dejligt, at vi havde erfarne kræfter, der var klar til at tage over, hvis jeg fik en tagsten i hovedet i morgen,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Det lyder til, at du synes, det var en lidt pinlig melding at komme med?



»Kan du forestille dig, at Anders Fogh kom tilbage i Venstre og sagde, han gerne ville være formand igen? Jeg synes, det siger meget (om Pia Kjærsgaard, red.) at sige den slags.«

Peter Kofod og Morten Messerschmidt ankommer til Dansk Folkepartis første møde i folketingsgruppen efter formandsvalget på Christiansborg i København, tirsdag den 25. januar 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Kofod og Morten Messerschmidt ankommer til Dansk Folkepartis første møde i folketingsgruppen efter formandsvalget på Christiansborg i København, tirsdag den 25. januar 2022.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge Thulesen Dahl er det dog andre, yngre kræfter i Dansk Folkeparti, der lige nu udgør den større trussel for Morten Messerschmidts muligheder for at genrejse partiet.

»Jeg har tænkt, at hvis Morten i højere grad fik lov til at køre partiet selv, så ville tingene nok se noget anderledes ud. Han er kommet til magten ved hjælp fra nogle personer, der måske i højere grad har ønsket mig væk som formand, end Morten egentlig selv gjorde,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Altså en folk som Peter Kofod og Anders Vistisen - Messerschmidts tætte allierede?

»Der er ingen tvivl om, at de to i længere tid spillede en meget, meget stærk rolle i at arbejde på at få mig til at gå af som formand.«

Så du mener, at Morten Messerschmidt ville køre tingene meget anderledes, hvis det ikke var fordi, Vististen og Kofod sidder og trækker i ham bag linjerne?



»Det er klart, at når man i så høj grad er kommet til magten ved bestemte personers arbejde, kan der opstå en følelse af, at man er nødt til at være i meget entydig samklang med de mennesker.«



Det lyder ikke til, at du synes, det er synderligt positivt for partiet?



»De står i hvert fald for noget andet end det, vi har været vant til i DF. Nu har de roret og må prøvet at bygge partiet og organisation op på deres måde. Så må folk forholde sig til, om de synes, det giver en kultur, man har lyst til at være en del af i fremtiden.«