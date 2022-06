Lyt til artiklen

Krisen kradser i Dansk Folkeparti, og internt stiller alle sig ét bestemt spørgsmål:

Er Kristian Thulesen Dahl på vej over i et nyt parti med Inger Støjberg?

Men nu har Pia Kjærsgaard fået nok. Hun kræver, at Kristian Thulesen Dahl melder klokkeklart ud om sin fremtid, så ingen længere tvivler på, om han bliver i Dansk Folkeparti eller ej.

Det fortalte hun ved B.T.s live-arrangement på Folkemødet torsdag.

»Kristian Thulesen Dahl må gerne komme med en melding snart. Det er jo soleklart, at vi har brug for det,« siger Pia Kjærsgaard og fortæller, at hans kryptiske meldinger skaber stor usikkerhed i Dansk Folkeparti.

»Vi ønsker, at han bliver i Dansk Folkeparti,« siger Pia Kjærsgaard.

Så du mener ikke, at Kristian Thulesen Dahl bliver frosset ud?

»Nej! Det er en skrøne, at vi ønsker ham ud af Dansk Folkeparti. Vi ser ham meget gerne i partiet. Det er dybt alvorligt at gå fra et parti, man selv har stiftet.«

Torsdag eftermiddag var hun sammen med Morten Messerschmidt og politisk kommentator på B.T. Søs Marie Serup samlet for at tale om Dansk Folkepartis historie – på godt og ondt.

Kristian Thulesen Dahl har de seneste måneder skabt en del overskrifter, selvom han ellers i januar i år meldte ud, at det nu var tiden at se fremad for at få vendt skuden for det kriseramte parti.

Spekulationerne om Kristian Thulesen Dahls politiske fremtid fik endnu mere liv, efter han valgte at blive væk fra Dansk Folkepartis valgaften-arrangement i forbindelse med folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni.

Det fik både Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt til at kalde hans fravær for »mærkeligt«.

Pia Kjærsgaard indrømmer nu, at episoden kunne have været håndteret mere elegant.

»Vi skulle nok bare have sagt, at det var en aftale, at han ikke kom til valgaftenen,« siger Pia Kjærsgaard.

I sidste uge fortalte Morten Messerschmidt, at han har tilbudt Kristian Thulesen Dahl flere ordførerskaber for at give ham mere ansvar.

Det fik Thulesen Dahl til at undre sig over, at Messerschmidt luftede den slags interne forhold i pressen.