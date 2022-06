Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

ANALYSE: Det er stilhed før stormen.

For lige om lidt affyres de store kanoner, der indleder krigen om vælgerne på højrefløjen.

Dansk Folkeparti er i knæ, Nye Borgerlige kæmper for at bevare sit momentum, og lige om lidt kan et tredje højrefløjsparti meget vel blive til virkelighed.

Der går meget stærke rygter om, at Inger Støjberg nu er færdig med at vende skråen. I starten af næste uge præsenterer hun sit parti – sandsynligvis med Kristian Thulesen Dahl ved sin side – lyder de brandvarme rygter.

Den tidligere DF-formand annoncerede fredag morgen, at han er færdig i DF efter næste folketingsvalg. Ifølge Kristian Thulesen Dahl blev kritikken fra Pia Kjærsgaard over, at han ikke mødte op til valgaftenen 1. juni, dråben, der fik bægeret til at flyde over.

»Jeg sidder sammen med min familie og ser på skærmen, at min nuværende partiformand og Pia Kjærsgaard, jeg i så mange år har arbejdet tæt sammen med, kan få det gjort til så stort et problem, uden at de på noget tidspunkt forsøger at komme i kontakt med mig,« sagde han til B.T.

»At det stadig sidder i mig, gør det svært at tro på, at det kommer til at fungere.«

Hvis – eller når – Inger Støjberg kommer med sit nye parti, der muligvis kommer til at hedde Danmarks Demokraterne, begynder en beskidt og blodig kamp om stemmerne på højrefløjen.

Tidligere formand for DF Kristian Thulesen Dahl på Folkemødet i Allinge, fredag den 17. juni 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Tidligere formand for DF Kristian Thulesen Dahl på Folkemødet i Allinge, fredag den 17. juni 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Tre partier skal kæmpe om en vælgergruppe på cirka 15 procent. Og meget taler for, at der på længere sigt kun er plads til to. Som i 70erne og 80erne, hvor et hav af venstrefløjspartier kæmpede om de samme vælgere, og hvor resultatet blev, at mange ikke kom ind.

Nye Borgerlige ser ud til at lande et godt, stabilt resultat ved næste valg.

Men hvis et Inger Støjberg-parti får vind i sejlene frem mod et efterårsvalg, og hvis de interne magtkampe fortsætter i DF, så kan det blive starten på enden for det parti, som Pia Kjærsgaard stiftede for 27 år siden.

Spærregrænsen gør folk desperate, og hvis Inger Støjberg hiver forfaldne DFere som Liselott Blixt, Karina Adsbøl, Hans Kristian Skibby samt tidligere DF-ansatte med over, vil der opstå en fjendtlig stemning mellem de to partier.

For Morten Messerschmidt handler det om at stoppe blødningen nu. Kristian Thulesen Dahls exit vil med al sandsynlighed starte en strøm af udmeldelser i baglandet.

En anden joker for Messerschmidt er Søren Espersen. DF-veteranen sagde fredag, at han overvejer sin fremtid i DF.

Men ifølge kilder i DF har Espersen længe været 'tabt'. Under hele formandsvalgkampen var han fraværende, og siden har han internt holdt afstand til den nye ledelse.

Det er langtfra usandsynligt, at han følger Thulesen Dahls eksempel og trækker sig fra DF. Det vil efterlade partiet med blot otte mandater. Og hvis man skal tro målingerne, skal partiet ikke sætte næsen op efter ret mange flere efter et valg.

Inger Støjberg udtaler sig til pressen på Folkemødet i Allinge på Bornholm, fredag den 17. juni 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Inger Støjberg udtaler sig til pressen på Folkemødet i Allinge på Bornholm, fredag den 17. juni 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Den helt store ubekendte er, hvad Inger Støjberg kommer med lige om lidt. Pønser hun på et 'Jysk Folkeparti', der skal bekæmpe 'de fine saloner' i København? Hvordan adskiller partiet sig politisk fra DF og Nye Borgerlige? Og ikke mindst: Hvilke folk har hun med?

Hvis Støjbergs projekt skal få succes, skal hun ikke kun have forfaldne og bitre DFere med. Hun skal også hive tidligere Venstre-venner med.

Men det er meget svært at se, hvilke Venstre-profiler hun skulle lokke til. Søren Gade sidder på en betroet post som kommitteret i Hjemmeværnet og har næppe nogen interesse i et comeback til Christiansborg.

Den vestjyske Venstre-mand Thomas Danielsen er blevet hevet ind i Venstre-kernen med en gruppeformandspost. Så han skal ingen steder.

Preben Bang Henriksen, der også var en tro Støjberg-støtte for et par år siden, er blevet 68 år. Han sidder på et stensikkert Venstre-mandat i Nordjylland og virker ikke interesseret i at opbygge et nyt parti i sin karrieres vinter.

Andre tidligere Støjberg-støtter som Marcus Knuth og Britt Bager har allerede fundet sig godt til rette hos De Konservative, hvor de står til sikkert genvalg.

Så når alt kommer til alt, bliver et eventuelt parti fra Støjberg et projekt, hvor hun selv er den altdominerende kræft. Det hele starter og slutter med hende.

Og det er et kæmpe wildcard, hvor det på forhånd er svært at spå, om det bliver et flop, eller om Støjberg overtager Dansk Folkepartis plads som 'det gule Danmarks' stemme.