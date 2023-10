Københavns Politi er massivt til stede på Nørrebrogade i København, hvor en mand er blevet stukket med kniv.

Offeret er ifølge Københavns Politi svært tilskadekommen og er blevet kørt på hospitalet.

»Vi får en anmeldelse klokken 17.39. Det viser sig, at der er tale om et knivstikkeri, og vi er hurtigt fremme. Det viser sig at være en 33-årig mand, der er svært tilskadekommen,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi Jonathan Wald.

»Vi tager det meget alvorligt og efterforsker bredt på sagen,« siger Jonathan Wald, der også kan oplyse, at offeret ‘har anden etnisk herkomst’.

Det er weekendens tredje knivstikkeri.

Lørdag aften blev en 15-årig dreng stukket ned i det indre København. Politiet oplyste, at offeret var svært tilskadekommen.

Og natten til søndag rykkede politiet massivt ud til Lergravsparken på Amager i forbindelse med endnu et knivstik, hvor offeret denne gang var en 18-årig mand.

Politiet leder fortsat efter gerningsmænd i forbindelse med de første to knivstikkerier.

Ifølge Jonathan Wald er knivstikkeriet sket på Slotsgade på Nørrebro, der er en sidegade til Nørrebrogade.

En del af Nørrebrogade er allerede spærret af, og politiet er altså massivt til stede.